Zatím je tam volná plocha, ale stavět se má začít na přelomu června a července a po půl roce se bude místní sportovně založeným lidem k dispozici fotbalové hřiště, běžecká dráha, hřiště na streetball, pump track, skate park, in-line dráha a samozřejmě i dětské hřiště.

Chybět nebude samozřejmě zázemí pro sportovce – sociální zařízení, automaty s občerstvením a další.

„Takové sportoviště v Karviné určitě chybělo a věřím, že do konce roku, pokud budou dobré klimatické podmínky, bude areál hotový,“ řekl primátor Karviné Jan Wolf. „Ten areál, byť je veliký, nás omezoval. Bylo poněkud složité, naskládat do toho prostoru program, který byl definovaný. Je to trochu kompromis místa, podmínek, a záměru, ale ve finále to, myslím si, bude bezvadná lokalita pro všechny, kdo rádi sportují,“ řekl vedoucí architekt Aleš Vojtasík.

Areál bude oplocený, hlídaný kamerovým systémem, v těsné blízkosti přibude i parkoviště. V samotném areálu budou vybudovány zpevněné plochy a chodníky, inženýrské sítě a rozmístěny lavičky.