Hráči z NHL měli lepší mušku

To ale nebylo zdaleka vše. Do Karviné zavítaly také hokejové legendy, které během své kariéry okusily NHL, a nastoupily k zápasu s místními úspěšnými hráči. V jednu chvíli tak mohli diváci sledovat taková hokejová esa jako například Ivan Rachůnek, Jaroslav Svoboda, Michal Badinka, a z těch místních třeba Jana Peterka, Martina Adamského, ale též odchovance Miroslava Javína, Romana Szturce, Zbyňka Irgla, Ondreje Šedivého, Maria Cartelliho a další.

NHL Global Fan Tour v Karviné: Den plný hokeje a jeho legend

Kromě těch, kdo si oblékli výstroj a vydali se na led, dorazili do Karviné muži, kteří „mladé“ trenérsky vedli. Tým místního výběru vedl Vladimír Vůjtek st. A na lavičce repre usedli co by koučové Jaroslav Pouzar a Jan "Gusta" Havel. Zápas sledovalo slušně zaplněné hlediště, kde usedlo okolo tří tisíc fanoušků. Zápas nakonec vyhrál reprezentační tým 11:4.

Večer pak mohli ti, kdo vydrželi, společně na velkém plátně sledovat přímý přenos zápasu NHL mezi týmy Boston Bruins, samozřejmě s Davidem Pastrňákem, a New York Rangers.

NHL Fan Tour v Karviné i kvůli Pastrňákovi

Proč se NHL Fan Tour konala právě Karviné? „Byl to záměr kvůli spojení s Davidem Pastrňákem, který je z tohoto regionu. V tom, že akci uděláme právě v Karviné jsem měl jasno od chvíle, co jsme ji začali připravovat,“ řekl Deníku majitel pořádající společnosti Perinvest Group Tomáš Petera.

Koneckonců na tomto stadionu před lety hrával Davidův otec Milan Pastrňák, který však v roce 2013 podlehl rakovině.

Zdroj: Januszek Tomáš

Obdoba Global Fan Tour se v Karviné konala už loni a organizátoři byli spokojeni jak se zájmem fanoušků, ale třeba i podporou města a místního hokejového klubu. „Pro Karvinou hrála i logistika. Je skvělé, že tady máme k dispozici dvě haly, které jsou vedle sebe a vzájemné propojené. To je velké plus,“ pochvaloval si Petera.

Ocenil i přistup města, klubu a také byl mile překvapen zájmem diváků. Jak by ne, když večerní zápas sledovalo v tenisové hale okolo čtyř stovek diváků.

Dodal, že vize na příští rok zatím není, kde pokud bude letošní akce úspěšná, bude se v každý rok opakovat a zamíří zase do jiného města v České republice. To, že se konala právě v Karviné, je velká čest, protože je už jen jedno město v Evropě, kde NHL Global Fan Tour proběhne a sice za 14 dní ve finském Tampere.

David Pastrňák. Skromná hyperaktivní hvězda, která má vztah k Havířovu i Karviné

Také šéf karvinského hokejového klubu Martin Kytka, doslova zářil spokojenost. „Jsem rád, že se to podařilo tak prestižní akci dostat do Karviné a věřím, že to přitáhne k hokeji další děti. Myslím, že pro rodiče, kteří se rozhodují, na jaký sport své dítě dají, to bylo velmi inspirující, když mohli vidět, jak to všechno funguje, jak probíhají tréninky a mnoho dalšího,“ řekl Martin Kytka.