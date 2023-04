Nejen milovníci historie, ale školní výpravy i celé rodiny s dětmi si mohou v nejbližších dnech prohlédnout Legiovlak. V těchto dnech zastavil na vlakovém nádraží v Karviné, která je druhou zastávkou při jeho letošním putování po městech České republiky.

Legiovlak na karvinském vlakovém nádraží - duben 2023. | Foto: se svolením M. Halušky

Návštěvníci vojenského ešalonu mají možnost přenést se do období let 1918 až 1920, kdy vlaky přepravovaly desetitisíce československých legionářů napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále.

Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagónů - vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů.

Ve všech vozech na návštěvníky čeká věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii českolovenských legií.

Veřejnosti je Legiovlak v Karviné přístupný zdarma od úterý 18. až do neděle 23. dubna. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. Komentované prohlídky pro veřejnost se konají ve všední dny od 14 hodin, o víkendech pak každou celou hodinu.