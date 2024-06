Ředitel základní a mateřské školy Družba v Karviné, a také městský zastupitel za KDU-ČSL, Andrzej Szyja se podle ombudsmana dopustil diskriminace kvůli věku a pohlaví učitelek. Ženy hovoří o sexuálním obtěžování a o oplzlém prostředí. „Všechno si vymyslely,“ brání se Andrzej Szyja. Zprávu tohoto znění přinesl ve středu 19. června zpravodajský server Seznam Zprávy.

Karvinská ZŠ a MŠ Družby a její ředitel Andrzej Szyja. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

„Začalo to nevinně. Ředitel se mě ptal, co já a můj manžel, jak nám to funguje v posteli, jestli mu zahýbám nebo on mně,“ popisuje učitelka prvního stupně Základní a mateřské školy Družby v Karviné Jana Novosadová údajné chování tehdy nového ředitele Andrzeje Szyji v článku na serveru Seznam Zprávy.

„Jednou jsme jeli jeho autem z jednání na městě. Zeptal se, jestli si může zakouřit. Zajel do zadní části parku v Karviné a začal mluvit o tom, jak nám to funguje, že je vidět, že mě ta práce baví a že jsme dobrá dvojka. No a pak mě objal a začal mě líbat,“ vzpomíná Jana Novosadová v daném článku na událost z jara 2017.

Učitelka druhého stupně Šárka Funioková nastoupila podle článku na serveru Seznam Zprávy do ZŠ Družby v září 2019. „Už přijímací pohovor neproběhl úplně standardně. Pozval mě do restaurace u jeho bydliště. Přišel jak playboy, rozepnutou košili a kraťasy, že kdybych byla trochu zvědavá, tak bych viděla úplně všechno,“ popisala pedagožka pro Seznam Zprávy svou zkušenost s ředitelem Andrzejem Szyjou a dodala. „Nabídl mi cigaretu, pak tykání a přes ten stůl mě žádal o polibek na tykání. To byl docela šok. Pak náš pohovor stále směřoval do nepracovní roviny. Ptal se mě, jak to mám v manželství, to si ještě nic nedovolil.“

Další svědectví svěřila Seznam Zprávám asistentka pedagoga Jana Kroková. V ZŠ Družby pracuje šestnáct let.„On se od začátku vůbec nechoval jako nadřízený a profesionál. Chvíli poté, co nastoupil, zašel za vrátnou, která je také romského původu, a nechal se naučit větu v romštině: Jsi pěkná, chtěl bych se s tebou vyspat. A navrhl mi to,“ popisuje pro Seznam Zprávy svůj zážitek s tehdy nově příchozím ředitelem.

Jak dále server Seznam Zprávy uvedl, jednašedesátiletá učitelka prvního stupně Jana Novosadová si stěžovala na jeho nevhodné chování a následnou diskriminaci u mnohých úřadů i jednotlivců. Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček její stížnosti v listopadu 2023 vyslyšel a začal šetření.

Andrzej Szyja: lži

„To jsou lži. Já taková tvrzení odmítám. Odmítám, že bych jim nabízel sex. Nerozumím tomu, proč to ty ženy dělají,“ řekl Andrzej Szyja v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Popřel, že by políbil Janu Novosadovou v autě, nebyl si vědom toho, že by hladil Šárku Fenikiovou po zádech a zadku a neví o nabídce k souloži v romštině Janě Krokové.

„Nikdy jsem se nechoval nevhodně vůči učitelům. Řeší to můj právník. Není možné takto beztrestně lhát a urážet a vymýšlet si. Já to nařčení odmítám. Tyto věci řeší inspektorát práce, Česká školní inspekce, zřizovatel tu zadal audit a ty věci běží. Dané instituce přijdou s nějakým závěrem,“ sdělil Andrzej Szyja Seznam Zprávám dále.