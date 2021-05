„Ve spolupráci s autorkou výletů Lucií Nachtigallovou jsme vytvořili zajímavou procházku historickou částí města Fryštát a parku Boženy Němcové. Na www.veldo.cz si tak návštěvníci z jiných měst i místní obyvatelé mohou stáhnout zcela zdarma Výlet s tajenkou v Karviné. Věřím, že se bude líbit všem dětem i rodičům a že u nás v Karviné stráví příjemný čas. Jsem přesvědčen, že naše město s velkým množstvím zeleně a zajímavou historií určitě mile překvapí nejednoho návštěvníka, který k nám přijede poprvé, a doufám, že se bude chtít opět vrátit,“ uvedl náměstek primátora města Karviné Andrzej Bizoń (nestraník za ČSSD).

Masarykovo náměstí ve Fryštátě s kašnou.Zdroj: Marek Běhan

„Za posledních deset let jsem napsala téměř dvě stě výletů s tajenkou po celé republice. Řada z nich je také v Moravskoslezském kraji, který mám moc ráda, protože odsud pochází část mé rodiny a často se sem vracím za svou devadesátiletou babičkou. Napsat výlet s tajenkou pro Karvinou pro mě bylo velkou výzvou. Když jsem byla oslovena, ať se o to pokusím, trochu jsem se bála, že nebude o čem psát. Ale to jsem se spletla! Předsudky jsou hrozná věc, to vám povím! Karviná i se svou historickou částí, zámkem Fryštát, parkem a dalšími místy je kouzelná a nesmírně zajímavá. Snažila jsem se text napsat tak, aby děti od tří let bavil, aby mohly plnit hledací úkoly, řídit se podle dětské mapy a zároveň luštit tajenku v doplňovačce. A když jsem avizovala, že výlet píšu, ozvaly se mi stovky maminek, že se strašně těší, až výlet bude hotov a jak si trasu projdou. Tak pevně doufám, že se všem bude líbit," říká autorka textu a jednatelka firmy Velká dobrodružství Lucie Nachtigallová.

Výletníci si po absolvování trasy po Karviné a vyluštění tajenky jako odměnu mohou vyzvednout sladkost a omalovánku na Městském informačním centru, který sídlí vedle Radnice na Masarykově náměstí. „Na Infocentru se také dozvíte další zajímavosti o Karviné s výlety do blízkého okolí, můžete si koupit upomínkové předměty jako vzpomínku na fajn výlet v Karviné. Trasu doporučuji absolvovat také Karviňákům, dozvíte se zajímavosti o Karviné a strávíte milé chvíle se svými blízkými příjemnou procházkou v centru Karviné,“ zve ředitelka Regionální knihovny Karviná Markéta Kukrechtová.