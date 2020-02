Ty by podle ředitele nemocnice v Karviné-Ráji Ivo Žolnerčíka měly být hotové příští rok v dubnu.

„Projekt by měl být hotový do poloviny května a chci věřit, že v březnu nebo dubnu příštího roku by měly být k dispozici dva sály včetně dospávacích pokojů hotové,“ prozradil ředitel karvinské nemocnice.

Po odchodu většiny původního orlovského ortopedického týmu se podařilo na karvinském pracovišti stabilizovat personál. Má dostatek kvalifikovaných lékařů a sester, kteří se o pacienty budou starat.

„Nový tým je sestaven tak, aby mohl provádět všechny potřebné velké ortopedické zákroky, tedy výměny kloubů, i malé zákroky. Zatímco během letošního ledna provedl 30 totálních endoprotéz a 52 malých zákroků, od dubna, kdy by měl nastoupit ještě jeden lékař, by to mělo být okolo 45 endoprotéz a zhruba stejný počet malých zákroků v rámci takzvané jednodenní chirurgie,“ dodal náměstek hejtmana Martin Gebauer.

V orlovské nemocnici bude nadále fungovat ortopedická ambulance. Připravuje se tu také zajištění provozu na operačních sálech, kde se budou provádět artroskopie nebo menší operační výkony. Operovat by se v nich mělo začít od dubna.

V Orlové se o provoz bude starat stejný tým lékařů, jako v Karviné. Lékaři se tam budou v ambulanci i na operačních sálech střídat.

„Taktéž je a bude v Orlové v provozu traumatologicko-chirurgická ambulance 24 hodin každý den. Od letošního ledna tu funguje také nová gastroenterologická ambulance a připravujeme další novinky. V příštím roce by se měly otevřít další specializované ambulance, které v Orlové zatím chybí, například endokrinologie a plicní endoskopie,“ upozornil Martin Gebauer.