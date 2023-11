Karvinské části Staré Město a Sovinec spojí nová lávka, víme kdy

Trvá to skoro 30 let. Už brzy ale překlene Olši ve Starém Městě nová lávka.

Karviná-Staré Město, nová lávka přes Olši by mohla stát do tří let.. | Video: Deník/Tomáš Januszek