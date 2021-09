Karviná dá do akce pět milionů korun, od Moravskoslezského kraje získalo město dotaci ve stejné výši.

Detaily celé akce? Na místo, kde se do nádrže vlévá Mlýnka, vyroste mostek. Vedle toho se počítá s novou nová travnatou pláží, přibude i mobiliář, tedy lavičky, koše, lehátka, plovoucí plošinu a dřevěný vstup do vody. To vše už příští rok.

Budou nová lehátka

„V plánu máme rozšíření mobiliáře o lehátka a také rozšíření pláže. Ta už ale nebude písčitá, ale travnatá a bude navazovat na písečnou pláž směrem k přítoku Darkovské Mlýnky do nádrže. V rámci úprav je potřeba odstranit z vody rákos a upravit vstup do vody tak, aby byl více pozvolný,“ nastínil plány, které má město na březích Karvinského moře náměstek primátora Andrzej Bizoń.

Před samotnou stavbou se město ještě musí dohodnout s majitelem pozemků, kterým je společnost Asental. „Firma je projektu města nakloněna, ale vše musí projít jejich schvalovacím procesem, dodal Bizoń.

Vše se musí stihnout do podzimu příštího roku, ale ideálem je, aby to bylo hotovo už před letní sezónou nebo v jejím průběhu.

Práce na vylepšování možnostech rekreace u Darkovského moře běží už několik let. Loni tam lidé mohli poprvé využít písečnou pláž, plovoucí molo, slunit se na dřevěných lehátkách a k odpočinku využít lavičky. Přibyla také převlékárna nejen na pláži, ale také v místě, kde se chodí koupat otužilci.