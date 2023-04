Některé části budovy karvinského vlakového nádraží okupují v těchto dnech dělníci se sbíječkami a kladivy. Proč? Probíhá zde částečná rekonstrukce.

Karviná - rekonstrukce vlakového nádraží. | Video: Januszek Tomáš

Nebude to taková razantní změna jako v sousedním Havířově, kde se z haly nádražní stala hala sportovní a společenská, ale přesto se budova karvinského vlakového nádraží trochu pozmění.

Tou hlavní změnou je, že zmizí jedno patro severní části budovy, kde bývala ubytovna. V centrální budově pak přibude výtah, ale hlavně ožije ochoz, kde by měla fungovat kavárna, případně další prodejní stánky.

Co však cestující asi nejvíc ocení, budou nové toalety. Ty jsou momentálně právě kvůli rekonstrukci zavřené a podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy by se měly otvírat v průběhu září. Na záchod tak teď lidé musí přes cestu do nákupního centra.

Práce běží naplno. Dělníci v těchto dnech sbíječkami ubourávají jedno patro severní části budovy, kde dlouhé roky přebývali problémoví lidé.

„Předimenzované prostory v severní části objektu se upraví a nadále tam bude fungovat dopravní kancelář, pokladny dopravců a část bude opět využívat Klub železničních modelářů. Nově budou mít větší a komfortnější prostory,“ uvedl mluvčí Správy železnic.

Dále se počítá také s úschovnou kol a venku s nabíječkami pro elektrokola. Výhledově se připravují nabíječky také pro elektromobily, ale ty budou na opačném konci nádražní budovy.

Po dokončení úprav se sjednotí také vzhled fasády všech částí objektu, aby vypadala tak, jako fasáda hlavní budovy.

Do kavárny výtahem na ochoz

Největší změnou bude oživení dosud nevyužívaného ochozu v centrální výpravní budově. Tamní prostory chce správce budovy nabídnout ke komerčnímu využití. „Prostor je ideální například pro kavárnu nebo prodejní stánky. Vše se připravuje tak, aby byly k dispozici přípojky vody a elektřiny. Pokládat se bude i nová dlažba,“ dodal Gavenda.

Na ochoz se lidé dostanou novým výtahem, který se bude instalovat v prostorách bývalého Informačního centra ČD, napravo od pokladen. Ty zůstanou tam, kde jsou.

Poslední zásadní změnou prošla výpravní budova v roce 2006, kdy se perony a kolejový svršek měnily a modernizovaly v letech 2018 a 2019.

Podle Dušana Gavendy současné rekonstrukční práce běží podle harmonogramu. „V průběhu září bychom chtěli otvírat nové toalety a v listopadu by měla být hotová oprava celé budovy, která přijde na zhruba 30 milionů korun,“ dodal mluvčí Správy železnic.