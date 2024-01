Přejezd na Karvinsku, kde došlo ke srážce s kamionem, bude uzavřen

Poté, co se v sobotu podařilo obnovit provoz na trati mezi Dětmarovicemi a Dolní Lutyní, kde došlo ke srážce vlaku s kamionem, už vlaky jezdí po jedné koleji. Ve čtvrtek 1. února se dělníci pustí do opravy druhé koleje a to si vyžádá úplné uzavření železničního přejezdu u Farmy Bezdínek pro veškerou silniční dopravu.

Situace na železničním přejezdu v Dolní Lutyni, 24. ledna 2024. | Video: Deník/Lukáš Kaboň