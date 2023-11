/PŘEHLED CEN/ Obchodníkům s květinami a dušičkovým zbožím začínají žně. Před svými prodejnami u hřbitovů denně rozkládají nejvíce žádaný sortiment – květinové košíky, menší i větší věnce, svíčky či hřbitovní lampy. Obyvatelé Karvinska však vyrážejí nakupovat také do Polska.

Karviná. Urnový háj, věnce, květiny | Video: Deník/Tomáš Januszek

Před urnovým hájem v Karviné-Mizerově nabízejí své zboží hned tři prodejny. Sortiment téměř totožný, pokud jde o podobu věnců, záleží, co se komu líbí. Podle obchodníků si ale každé zboží svého kupce nakonec najde.

„Každému se líbí něco jiného. V období dušiček se tady objevuje mnoho lidí, kteří mají na hřbitově pochované příbuzné, ale sami už zde nežijí. Jezdí sem i lidé z Prahy. Pro co? Pro kytky, věnce i pro sochy a říkají, že jsme nejlevnější široko daleko,“ říká Dominika Slívová, vedoucí zahradnictví Fruto.cz. Připomíná, že květinové košíky i věnce si vyrábějí sami.

Podobně mluví i Vendula Švachová z květinářství Květ, které je hned naproti. „Co lidé nejvíce kupují?“ ptám se. „Těžko zmínit jednu věc. Každému se líbí něco jiného. Sto lidí, sto názorů,“ říká květinářka.

Když se ptám na polskou konkurenci, nezdá se, že by ji trápila. „Je to na každém, kde chce nakupovat. My ale máme věnce ručně vyráběné a jsou opravdu moc pěkně,“ říká a předvádí svou nabídku.

Davy lidí, které „vezmou útokem“ hřbitovy a prodejny květin a věnců u jejich bran, podle obchodníků najedou až koncem tohoto týdne. A ačkoli je průměrně velký věnec z větviček jehličí a květin otázkou minimálně tří až šesti stovek, lidé podle obchodníků nijak zvlášť nešetří. „Jsou různí, ale ze zkušeností mohu říct, že si rádi připlatí. Děláme i věnce na objednávku,“ prozradila prodavačka z třetí prodejny u urnového háje, z květinářství Emanuela.

Polští obchodníci tvrdí, že jsou levnější

Za dušičkovým zboží jezdí lidé z Karviné a celého příhraničí už roky také do Polska. I tamní obchodníci už nabízejí věnce, košíky a veškeré další dušičkové zboží. Na tržnici v Horních Marklovicích, jen kousek za hranicí, bylo už v úterý nezvykle živo.

Běžně sem lidé jezdí pro zeleninu a maso, o dušičkách je tu ale větší frmol. Parkoviště je plné, obchodníci vyvážejí ze skladů zboží, vyrostl tam dokonce nový stan, kde se dušičkový sortiment nabízí. „Jezdí k nám mnoho lidí z Česka, už řadu let. Já neznám ceny v Česku, ale zákazníci říkají, že jsme levnější,“ ujišťuje prodavačka Lucyna.

Květinářstí Květ

Adresa: Karviná-Mizerov, urnový háj

Otevřeno: po-ne od 8 do 17 hodin

Ceny: věnec 250 Kč, květinový košík 280 Kč

Zahradnictví Fruto.cz

Adresa: Karviná-Mizerov, urnový háj

Otevřeno: po-ne od 8 do 17 hodin (i 28. října)

Ceny: věnec 290 – 530 Kč, květinový košík 205 Kč

Květinářstí Emanuela

Adresa: Karviná-Mizerov, urnový háj

Otevřeno: po-ne od 8 do 17 hodin (28. října 8-12)

Ceny: věnec 170 - 600 Kč, květinový košík 250 Kč

Polsko, tržnice v Horních Marklovicích

Otevřeno: po-pá od 9 do 18 hodin

Ceny: věnec 140 – 520 Kč, květinový košík 280 – 370 Kč