Hned ve dvou obcích na Karvinsku vyrostou v nejbližších měsících nové domy pro seniory. Po mnoha letech příprav začala na konci ledna se stavbou bytových domů Horní Suchá. V nejbližších měsících ji napodobí v nedalekých Albrechticích.

Horní Suchá. Začala stavba domků s byty pro seniory. | Video: Deník/Tomáš Januszek

V Horní Suché už práce začaly. Tři domky s celkem 12 byty vyrostou u tamní palírny v ulici 6. srpna. „Všechny byty budou bezbariérové o ploše do 50 metrů čtverečních. Bydlení tam najdou prioritně seniorské páry,“ řekl místostarosta obce Martin Adamiec.

A jelikož je stavba na úplném začátku, o konkrétních podmínkách pro budoucí nájemníky bude Horní Suchá teprve jednat a poté veřejnost informovat.

Jak upozorňuje starosta obce Jan Lipner, projekt slibuje lepší standard než v domě s pečovatelskou službou pod kostelem, i proto nájem bude o něco vyšší.

„Nechceme na tom vydělat jako komerční společnosti, které pronajímají byty, ale určitou návratnost by to mělo mít. Obec se musí chovat s péči řádného hospodáře, když už to staví za své,” vysvětlil Lipner.

Předpokládá, že stavba domů pro seniory bude dokončena do listopadu a zařizování potrvá do března příštího roku.

Pro seniory i mladé rodiny

V Albrechticích v těchto dnech vypsali výběrové řízení na stavitele komunitního domu. Ten má vyrůst na okraji obce, kousek od domu s obecními byty, který se otevíral na přelomu tisíciletí.

„Chceme postavit moderní, plně vybavený komunitní dům, kam by se nájemníci ze současného domu s pečovatelskou službou mohli nastěhovat koncem příštího roku. Počítáme tam i s několika startovacími byty pro mladé rodiny,“ řekl starosta Albrechtic Jindřich Feber.

Obec se rozhodla pro stavbu zcela nového objektu proto, že ten současný už nevyhovuje předpisům a po zprovoznění nového bude stržen. „Na jeho místě výhledově plánujeme další dům pro seniory,“ dodal starosta.

Obce staví za své

V obou případech obce platí stavby ze svého, případně pomocí úvěru, protože čekání na vypsání dotačního titulu prý nikam nevedlo. „Jeden dotační titul se rýsoval, obec si kvůli tomu zaplatila znalecký posudek, ale titul se nakonec nerealizoval,“ řekl místostarosta Horní Suché Martin Adamiec.

Obec bude nový objekt stát asi 45 milionů korun. „Cena zatím vypadá docela příjemně, takže to snad nebude až tak bolet, když tu stavbu postavíme kompletně za obecní peníze,” věří starosta.

Stejně postupují v Albrechticích, kde si na stavbu vezmou úvěr od kraje a asi 10 milionů dají z obecního. „V současnosti nabízený systém dotací je hanebnost,“ nechal se v této souvislosti slyšet starosta Albrechtic Jindřich Feber.

V loňském roce otevřeli zcela nový komunitní dům v Petrovicích u Karviné.