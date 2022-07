„Nezapomenutelný zážitek čeká návštěvníky, kteří dorazí do Starého Bohumína na česko-polské hranici. Jen několik kilometrů od Ostravy se nachází přírodní památka, kde je možné sledovat, jak vypadala říční koryta předtím, než do nich začal zasahovat člověk. Přírodní památka Hraniční meandry Odry je působivá v každém ročním období, obzvláště to ale platí v období začínajícího podzimu, kdy se listy okolních stromů začínají měnit v pestrou paletu barev, nebo na jaře, kdy se rozzáří zářivě zelenou barvou symbolizující nový život,“ píše autor vyrážející k unikátní lokalitě z náměstí ve Starém Bohumíně a následně míjející Malé a Velké Kališovo jezero, aby vstoupil do centra chráněné lokality k jednomu z meandrů s názvem Vrbina.