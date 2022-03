Kdo chce přispět, měl by věnovat něco z níže jmenovaného: drogistické zboží (dámské potřeby, vlhčené ubrousky, dětské pleny, toaletní papír, zubní pasty, kartáčky na zuby), potraviny (balené salámy, balené pečivo, buchty, sýry, paštiky, marmelády, balený krájený chleba, dětské kapsičky s přesnídávkou, malá dětská pitíčka nebo mlíčka v krabičce nebo plastové lahvičce, balené vody malé i velké, instantní polévky).

Bohumínem projde denně tisíc lidí z Ukrajiny, kdo jim pomáhá a jak to vypadá

„Všechny tyto dary využijeme pro lidi, kteří denně přijíždějí vlaky z Polska nebo Slovenska. Většina uprchlíků Bohumínem jen projíždí, protože tady vlaky končí. Dále pak přestupují na vlaky směr Vídeň, Praha nebo Berlín a v bývalé restauraci na nádraží máme místnost, kde si mohou dospělí odpočinout, děti hrát. Na další cestu pak dostávají balíčky s jídlem či hygienickými potřebami,“ uvedla mluvčí Bohumína Jana Končítková.

Příliv uprchlíků nekončí

Dodala, že ještě více než materiální a potravinová pomoc je potřebná pomoc dobrovolníků, kteří zejména u nočních vlaků pomáhají se zabezpečením lidí, kteří přijíždějí z Ukrajiny.

Z Bohumína na Ukrajinu. Takto vypadala humanitární cesta po nepoužívané trati

„Příliv uprchlíků bohužel nekončí. Nočními spoji přijíždí do Bohumína 400 až šest set lidí denně. Na pomoc jim kromě bohumínských městských strážníků, členů Českého červeného kříže a dobrovolníků z organizace ADRA přispěchali i bohumínští dobrovolní hasiči,“ dodala Končítková s tím, že práci všech složek koordinuje město Bohumín.

Sbírky na pomoc uprchlíkům

Sbírky na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny pokračují. „Od 17. března je vyhlášena diecézní sbírka na pomoc pro Ukrajinu, která potrvá do konce měsíce. Lidé mohou na jednotlivá střediska Charity ČR přinášet potraviny a drogerii. V Bohumíně sídlí v Charitním domě sv. Kláry ve Starém Bohumíně,“ uvedla ředitelka Charity Bohumína Zdeňka Kniezková Brňáková.

Bohumín shání ve spolupráci s Adrou dobrovolníky na nádraží

V Českém Těšíně přijímá humanitární pomoc (oblečení, obuv i potraviny) pro Ukrajinu tamní pobočka Charity v charitním bazárku, který sídlí v Ostravské ul. 275. Slezská diakonie přijímá potravinovou a materiání pomoc pro Ukrajinu ve svém středisku BETHEL v Tovární ulici v Českém Těšíně.

Havířovský magistrát jako takový sbírku nepořádá, nicméně lidé mohou hygienické potřeby pro dospělé i děti, vybavení do domácností, ať už to jsou žehlící prkna, nádobí, ložní povlečení, donést na kterékoliv středisko Sociálních služeb města Havířova, nebo do střediska Santé.

Veškeré věci převezmou pracovníci organizace ADRA Havířov, které trvale přijímá dary v podobě potravin, drogistického zboží, ale třeba i domácích potřeb ve svých obchůdcích na adrese Národní tř. 20 a nám. SNP 8 na Šumbarku.

Karviná má stop stav

V Karviné už byl provoz sběrného místa humanitární pomoci lidem z Ukrajiny ukončen.

„V této chvíli máme plné sklady sběrného místa a materiál budeme postupně distribuovat. Řadu věci využijeme přímo k vybavení ubytovacích míst pro uprchlíky. Další darovaný materiál budeme distribuovat s humanitárními organizacemi. V případě, že bude opět zvýšená poptávka po humanitární pomoci, tak sběrné místo opět otevřeme,“ sdělil mluvčí města Lukáš Hudeček.

Mykyta, Nikita a další děti z Ukrajiny, jaký byl první den v karvinské škole

Pobočky Českého červeného kříže i nadále přijímají materiální pomoc v podobě zdravotnického materiálu. V Karviné sídlí v ul. Čajkovského 2215/2a. „Pomoc přijímáme v pracovních dnech do 15 hodin. Ideálně po telefonické domluvě na čísle 607 752 550,“ řekla pracovnice pobočky ČČK Karviná Jarmila Bulejková.