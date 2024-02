Nekonečnou trpělivostí se musí obrnit tisíce lidí, kteří v posledních dvou letech požádali o předčasný důchod. Ačkoli zákonná lhůta na vydání vyrozumění o přiznání starobního důchodu je 90 dní, realita je úplně jiná a mnoho žadatelů čeká na vyrozumění dlouhé měsíce.

A to přesto, že žádost včetně všech potřebných dokumentů předali úředníkům podle jejich požadavků a včas. Řada lidí se tak může ocitnout v situaci, že po odchodu do penze zůstane několik měsíců zcela bez příjmu.

Své o tom ví paní Barbara Glacová z Českého Těšína-Stanislavic, která se ve výše popisované situaci ocitla. Na vyrozumění o stanovení důchodu čekala více než sedm měsíců. I proto se v mezičase obrátila na média a sdílela svůj příběh.

Protože pracovala ve školské organizaci a smlouva jí končila dva měsíce před nástupem do starobního důchodu, rozhodla se dva měsíce překlenout předčasným důchodem. Na odchod na penzi se však v předstihu připravovala a už v listopadu 2022 u okresní pobočky České správy sociálního zabezpečení v Karviné (ČSSZ) požádala o důchod. Ten jí byl přiznán v březnu následujícího roku.

„Pracovní poměr jsem ukončila k 30. červnu 2023. O uvolnění jsem zažádala osobně už v květnu 2023 na ČSSZ v Karviné, a to od data 1. července 2023. Bylo mi sděleno, že obdržím nové vyrozumění a peníze na účet. Od té doby čekám,“ řekla Deníku Barbara Glacová počátkem února.

To začínal osmý měsíc od doby, kdy se oficiálně stala penzistkou. „Je to nepříjemné, když jste bez prostředků a úřad s vámi nekomunikuje. Všechno jsem urgovala přímo u ČSSZ v Praze, a na všechno jsem dostala odpovědi, že je vše v řešení. Hrozně se to všechno vleče. Naštěstí nejsem v situaci, že bych trpěla hlady, mám manžela a nějaké úspory. Ale určitě se najdou lidí, kteří to takto nemají a ty bych chtěla upozornit, že podobná situace může nastat, ať na to jsou připraveni,“ varuje paní Barbara budoucí žadatele o důchod.

Problémy mohou potkat i další seniory

Žena ze Stanislavic bezpochyby není jediná, koho se průtahy v úředním vyřizování starobního důchodu dotkly. Není tajemstvím, že dlouhé vyřizování důchodů má na svědomí skoro 100 tisíc žádostí o předčasný starobní důchod, které loni dorazily na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). I proto ČSSZ nestíhala žádosti vyřizovat včas, na přiznání se čekalo půl roku i déle.

Před pár dny to v rozhovoru pro Hospodářské noviny potvrdil šéf ČSSZ František Boháček. Řekl, že obecná lhůta na vyřízení žádosti o důchod je 90 dní. Zároveň upřesnil, že je to čistá doba řízení, a pokud lidé dostanou důchod později, neznamená to, že nebyla dodržena.

„Nepočítá se do ní totiž například období, kdy došetřujeme některé skutečnosti u zaměstnavatelů. Je to velmi častá situace, kdy žadatel o důchod ještě pracuje, a my musíme došetřit u zaměstnavatele doby důchodového pojištění, které dotyčný ještě získá do okamžiku termínu přiznání důchodu. To trvá obvykle deset dní, které se do zákonné lhůty nezahrnují,“ řekl v rozhovoru pro HN šéf České správy sociálního zabezpečení. „Cílíme na to, abychom na konci roku žádosti vyřizovali do dvou měsíců,“ dodal Boháček.

Lejstro už dorazilo

A jak tom je aktuálně paní Barbara? Zdá se, že ledy se pohnuly. Přestože mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí coby orgánu nadřízeného ČSSZ, na dotazy Deníku k tomuto konkrétnímu případu do uzávěrky článku neodpověděl, před pár dny dostala Barbara Glacová dopis z ČSSZ s rozhodnutím o výši starobního důchodu.

„Peníze sice ještě nedorazily, ale alespoň něco se hnulo,“ oznámila radostně s nadějí, že během několika dnů bude vše dořešeno a tak, jak má být.