Následky dešťů na Karvinsku: V Bohumíně hasiči čerpají vodu lidem ze zahrad

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Vytrvalé deště zvedly hladiny Olše i Odry. A hned to poznali lidé, kteří bydlí poblíž. Spodní voda se někde natlačila do sklepů, ale většinou jen do zahrad. A není jich málo. Dobrovolní hasiči čerpali od rána vodu v Bohumíně-Nové Vsi nebo Šunychlu.

Některé bohumínské městské část zaplavila voda. hasiči čerpají vodu lidem ze zahrad v Nové Vsi, Šunychlu i Starém Bohumíně. | Foto: Deník / Tomáš Januszek