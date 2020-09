Situace s covidem je na Karvinsku zatím dobrá. Bude hůř, říkají hygienici

/TÉMA, ROZHOVOR/ Bylo to na začátku letních prázdnin, kdy se manžel paní Kristýny Š. z Havířova v práci nakazil koronavirem, a přestože se už nějakou dobu izoloval a bydlel na chatě, aby svou ženu nenakazil, nemoc napadla také ji. „Bylo to hrozné, nikomu bych to nepřála,“ vzpomíná dvaapadesátiletá žena na počátek léta.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Říká, že ji nemoc „dostala“ přes psychiku. „Já věděla, že jsem nemocná ještě před tím, než jsem šla testy. Prostě jsem to cítila,“ říká. Co naopak necítila, byly běžné pachy a vůně kolem sebe. Prostě klasické příznaky onemocnění koronavirem. „Nejhorší na mém stavu ale byla únava a dýchání. Prostě zápal plic. Dodnes se z toho vzpamatovávám,“ říká žena, která sice neskončila v nemocnici, ale na nemocenské strávila šest týdnů. Situace je (zatím) klidná To bylo v době, kdy se nákaza houfně šířila mezi zaměstnanci dolů. Po jejich dočasném uzavření se ale zklidnila a aktuální čísla počtu nakažených jsou velmi příznivá. K 8. září měl karvinský okres podle údajů Krajské hygienické stanice v Ostravě 15 nakažených a v pořadí je třetí nejlepší v celém kraji. Ale to je dnes, podle hygieniků bude téměř jistě už za pár dní hůř. Potřebujete na testy? Toto je kompletní a rychlý přehled kdy, kde a za kolik Přečíst článek › „Na Karvinsku a obecně v celém kraji, je situace zatím relativně dobrá, nicméně už dnes víme, že nám to zase rozjíždí. Že byla opět zavedena povinnost nosit roušky, určitě pomůže snížit přenos nákazy, ale počty nakažených určitě porostou,“ říká mluvčí Krajské hygienické stanice Aleš Kotrla. Od propuknutí epidemie letos v březnu se na Karvinsku objevilo 2478 případů nákazy koronavirem. Nejlépe je na tom jen okres Bruntál, kde poslední čísla uváděla 44 případů od počátku epidemie. Odběry nejpozději do dvou dnů V okrese s 250 tisíci obyvatel fungují aktuálně čtyři odběrová místa. To poslední přibylo před dvěma dny v Nemocnici Český Těšín. Vyšetřují pacienty indikované lékaři nebo hygieniky i samoplátce. Odběrová místnost se nachází v budově „B“ českotěšínské nemocnice.

Odběry probíhají formou stěru z nosohltanu pomocí speciální štětičky. „Stěr samotný je velmi rychlý, trvá asi půl minutky a je spíše nepříjemný než bolestivý,“ řekla mluvčí společnosti AGEL Radka Miloševská, pod kterou českotěšínská nemocnice spadá. Na všechna odběrová místa jsou telefonické kontakty na webových stránkách nemocnic. Za jak dlouho vás otestují? „Po zapsání do systému praktickým lékařem nebo objednání na odběrovém místě (samoplátci) zhruba 24 až 48 hodin. Záleží na vytíženosti systému a dni v týdnu objednání,“ říká Irma Kaňová, mluvčí nemocnice v Havířově. Právě tam provedli od března přes 13 tisíc testů a hospitalizovali okolo 120 pacientů. Havířov viděl sportovní exhibici i fotbalové legendy Haška s Vízkem v akci Přečíst článek › Podobný počet testů provedli v karvinské nemocnici. „Termíny máme k dispozici v den návštěvy lékařem, nebo indikací hygieniky, pro samoplátce do 24 hodin, „ říká Věra Murínová, mluvčí nemocnice. K odběrovému místu se vchází nebo vjíždí autem zadní branou od Teska. V Bohumíně zřídili odběrové místo ke konci dubna a kromě pacientů indikovaných lékařem nebo hygieniky testu jí hodně samoplátců. „Hodně hodně toho využívají Poláci a samoplátce také objednávají zaměstnavatelé. Celkem jsme provedli 2 260 výtěrů na Covid-19 a z toho bylo 975 samoplátců,“ řekla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Zina Nováčková. K TÉMATU Účinná vakcína určitě šíření viru zastaví,

říká primář Infekčního oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov Ivo Mifek Zdroj: Deník / Tomáš JanuszekPřed pár lety modernizovaný infekční pavilon, kde mají speciální techniku na izolaci pacientů s vysoce infekčními chorobami jako je např. SARS, prasečí chřipkou nebo COVID-19, prošel letos díky pandemii zatěžkávací zkouškou. Od března se tam léčilo s koronavirem 12 pacientů. Primář infekčního oddělení Ivo Mifek říká, že podzim nebude jednoduchý a že situace s nákazou COVID-19 se téměř jistě nezklidní.



Jak se díváte perspektivně na vývoj nákazy koronavirem? Myslíte si, že se situace s příchodem podzimu a zimy zklidní nebo naopak?

Nezklidní. S příchodem podzimu a zimy přibude k nákaze COVID-19 ještě chřipka A+B, případně další podobná virová onemocnění.



Jste spokojen s tím, jak u vás v nemocnici probíhá testování?

Systém testování je z mého pohledu v naší nemocnici vyhovující.



Kolik pacientů s Covidem-19 jste od března ve vaší nemocnici hospitalizovali a kolik jich je tam nyní? Máte pro ty závažné případy dostatek léků, antivirotik jako je Remdesivir, aj.

Od března 2020 jsme v havířovské nemocnici hospitalizovali cca 120 pacientů s COVID-19. V současné době je na infekčním oddělení hospitalizováno šest pacientů s tímto onemocněním. Jedná se o lehčí až středně závažné formy, pro které máme prozatím dostatek vhodných léků.



Myslíte si, že vakcína na covid-19, která je fázi klinického testování, pomůže zastavit šíření viru v extrémní míře? Je to podle Vás „lék“ proti dalším případným epidemiím tohoto typu?

Vakcína proti novému typu koronaviru, pokud bude účinná, určitě šíření viru v masivním měřítku zastaví. Eva Šeinerová z Permoníku získala ocenění Osobnost Moravskoslezského kraje Přečíst článek › Podvody? Na internetu se objevilo několik "sbírek" na pomoc obětem z Bohumína Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu