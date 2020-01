V seznamu podpořených investic, který krajský úřad zveřejnil minulý týden, se dá vyčíst, že do organizacím, jichž je kraj zřizovatelem, přispěje dohromady několik stovek milionů korun.

Tou zřejmě nejdražší investicí bude rekonstrukce a výstavba seniorského Domova Březiny v Petřvaldu, kde ale žijí staří lidé se zvláštními potřebami. Dva pavilony s tomto zařízení se budou navíc zateplovat. Akce, který má začít v létě přijde na více než čtvrt miliardy korun.

Už loni začala rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D v podobném zařízení, Novém Domově Karviná. Hotovo by mělo být v září.

Řada investic jde do Českého Těšína. V těchto dnech se zpožděním začala rekonstrukce polského gymnázia, která ve třech etapách a za provozu potrvá rok a půl. Kraj na ni přispěje 31 miliony korun.

Letos na podzim, se začátkem nové divadelní sezony by už měla být v provozu Malá scéna Těšínského divadla, o jejíž budování se mluvilo mnoho let. Téměř 120 milionů dal kraj do rekonstrukce historické budovy Muzea Těšínska, která byla 20 let nevyužitá, a nyní bude ozdobou českotěšínské Hlavní třídy.

Ale ani to není vše. Kraj bude spolufinancovat také vybudování Muzea Trojmezí, které má jako pobočka Muzea Těšínska vzniknout příští rok v Jablunkově.

Kraj v letošním roce rovněž přispěje miliony korun svým zdravotnickým zařízením na pořízení nových přístrojů a zdravotnické záchranné službě na obnovu vozového parku.