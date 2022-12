V Havířově dochází ke změně obsluhy stanovišť linkami veřejné linkové dopravy v místě zastávky „Havířov, Město, žel.st.“ ve směru do centra města (na straně nádražní budovy), a to takto: ze stanoviště č. l budou vedeny linky příměstské dopravy směr Ostrava (beze změny). Ze stanoviště č. 2 budou vedeny linky příměstské dopravy směr Město a ze stanoviště č. 3 budou vedeny linky Městské hromadné dopravy směrem do města.