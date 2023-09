Co se na Karvinsku staví nebo plánuje stavět? Na co se lidé mohou těšit? Momentálně jsou v kurzu byty, které vznikají rekonstrukcí starších objektů. Existují ale i plány na vědecké a vzdělávací pracoviště a projekty na využití starých důlních areálů či těžbou postižené krajiny.

Havířov, Merkur, rekonstrukce objektu na byty. Září 2023. | Video: Januszek Tomáš

Po vlně budování nákupních center konečně přichází doba, kdy se investoři pustili také do přestaveb již existujících objektů, v nichž budou nájemní byty. Takových projektů tady za poslední dvě desetiletí bylo jako šafránu. Ale nejsou to jen byty. Deník zmapoval několik projektů, které stojí za povšimnutí.

Karviná, nové obchody u Kaflandu

Vizualizace.Zdroj: se svolením RIVERENZA, a.s.Možná ještě letos se začne v Karviné se stavbou malé obchodní galerie s názvem Modrá husa. Vyrůst má na okraji sídliště Hranice poblíž OD Kaufland.

V objektu by měly tři prodejny, k dispozici bude vlastní parkoviště. Součástí je humanizace sídliště, vznikne dětské hřiště, investor vysadí nové stromy.

„Před pár týdny jsme zakoupili pozemek, dokončujeme prováděcí dokumentaci a připravujeme výběrové řízení na zhotovitele. Pokud se to podaří, rádi bychom výstavbu zahájili ještě v letošním roce,“ řekl Deníku zástupce investorské skupiny RIVERENZA Libor Pernica.

Obchodní galerie Modrá husa



Kde bude stát: ul. Žižkova, Karviná

Kdy bude hotová: 07/2024

Kdo za stavbou stojí: Investorem je RIVERENZA, a.s.

Co najdete uvnitř: Tři obchodní jednotky, dětské hřiště, parkovací místa

Orlová, nové byty místo školy

Vizualizace.Zdroj: se svolením Room4You, s.r.o.Nabídnout netradiční bydlení ve městě, které je jedním velkým panelovým sídliště. To je cíl snahy skupiny podnikatelů, kteří v Orlové před časem koupili objekt bývalé základní školy a začali s přestavbou na bytové jednotky. Těch je několik desítek a kromě nich jsou v rozsáhlém objektu také komerční prostory.

Podle správce nemovitosti Pavla Perutíka se počítá mimo jiné s restaurací a dokonce i mateřskou školkou.

„Chceme tady každopádně slušné nájemníky a také jim chceme, aby v místě, kde bydlí, zajistit služby. V Residenci Polní 963 najdou bydlení důchodci i rodiny s dětmi. Byty v přízemí mají také terasu anebo zahrádky. Ke každému bytu je privátní parkování, část kapacity parkoviště bude po domluvě s městem vyhrazena pro veřejnost,“ řekl Perutík.

Zdroj: Januszek Tomáš

Prozradil také, že ještě na podzim by se měly začít stavět řadové domky. „Stavba je téměř dokončena a k nastěhování by první byty měly být v listopadu. Od druhé poloviny října by se mohlo chodit na prohlídky,“ dodal.

Residence Polní 963



Kde bude stát: ul. Polní 963, Orlová-Lutyně

Kdy bude hotová: podzim 2023

Kdo za stavbou stojí: Investorem je společnost Room4You

Co najdete uvnitř: 74 bytových jednotek od 1+KK až po luxusní 5+1 KK. V objektu by měla být restaurace, školka, některé byty mají zahrádku. K dispozici jsou parkovací místa.

Petřvald, domov Březiny, rekonstrukce

Vizualizace.Zdroj: se svolením DUPLEX s.r.o.Podle původních předpokladů měla být zásadní přestavba areálu Domova Březiny v Petřvaldu hotova v těchto týdnech. V projektové dokumentaci a souvisejícím rozpočtu se však objevily zásadní chyby, a proto byla stavba proto dočasně pozastavena, resp. utlumena, a další stavební práce jsou znovu soutěženy jako veřejná zakázka na dokončení stavby. Podle Miroslavy Chlebounové z tiskového oddělení kraje se dokončení stavby předpokládá v posledním čtvrtletí příštího roku.

„Je to sice velké zpoždění, ale naši klienti jsou spokojeni i v náhradním ubytování v orlovské nemocnici. Snažíme se maximálně jim pobyt a péči co nejvíce zpříjemnit. Odbor sociálních věcí Moravskoslezského kraje nám poskytuje velkou podporu,“ uvedl ředitel Domova Březiny Pavel Zelek.

Předmětem stavby je celková revitalizace areálu a budov Domova Březiny. Některé stavby byly strženy a na jejich místě mají vyrůst novostavby čtyř nových pavilonů pro poskytování sociální služby se zvláštním režimem. Další dva pavilony zůstaly a budou zatepleny a řešeny jejich stavební úpravy. Projektová dokumentace stavby zahrnuje také nový stravovací provoz včetně vybavení potřebnou gastrotechnologií nového stravovacího provozu a vnitřní vybavení pavilonů.

Petřvald, domov Březiny, rekonstrukce



Kde bude stát: Rychvaldská 531, Petřvald-Březiny

Kdy bude hotová: čtvrtý kvartál 2024

Kdo za stavbou stojí: Investor - Moravskoslezský kraj, Autor projektu novostaveb pavilonů: MR Design CZ, s.r.o., Autor projektu rekonstrukce budov E, F: DUPLEX s.r.o.

Kdy bude hotovo: 10/2024

Kolik to bude stát: 305 milionů korun, z toho dotace EU 43 595 537 korun

Co najdete uvnitř: Pavilony pro poskytování sociální služby se zvláštním režimem s přilehlým areálem. Postaveny budou čtyři nové pavilony.

Karviná, nová budova pro další fakultu

Vizualizace.Zdroj: se svolením Ateliéru Velehradský s.r.o.Pokud skutečně bude stát, bude to architektonická perla města. V blízkosti hlavní budovy Obchodně podnikatelské fakulty v Slezské univerzity v Karviné má na ploše bývalého dopravního hřiště vyrůst unikátní budova nové fakulty.

Novostavba CEPIS (zkratka anglického názvu Centre for Entrepreneurship, Professional and International Studies - Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií) bude zasazena do okruhu vzrostlých stromů a keřů, které budou vytvářet přirozené stínění objektu v době vegetace.

„Budova je navržena s cílem minimalizovat provozní náklady na energie a dosáhnout tzv. energeticky plusové bilance. Tomuto cíli je podřízena celá koncepce stavby (využití vzrostlé zeleně, umístění do vodní plochy, naklonění střechy, obvodový plášť) i její technologická řešení (tepelné čerpadlo, zemní vrty, fotovoltaický systém),“ píše se na stránkách projektu CEPIS.

Cílem projektu CEPIS, jehož nositelem je Slezská univerzita v Opavě, je rozvoj zejména profesních studijních programů na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, které budou zaměřeny podporu podnikavosti a získávání dalších dovedností důležitých pro zahájení a rozvoj vlastního podnikání.

V polovině září dostal zelenou od zástupců Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje a postoupil do finální fáze schvalovacího procesu strategických projektů Moravskoslezského kraje zařazených do Operačního programu Spravedlivá transformace.

Karviná, CEPIS (Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií) SLU



Předpoklady plnění projektu za předpokladu schválení k financování



Kde bude stát: Karviná-Fryštát, Univerzitní park

Kdy bude hotovo: realizace stavby v letech 2025-2027

Kdo za stavbou stojí: Slezská obchodní univerzita, autor studie: Ateliér Velehradský s.r.o.

Kolik to bude stát: 700 milionů korun

Počet nových pracovních míst: 14 (technickohospodářská i akademická)

Bohumín, ze staré školy budou nové byty

Ze staré školy budou byty.Zdroj: Deník/Tomáš JanuszekJe to další smysluplná revitalizace budovy, jež původně sloužila k jinému účelu. V případě budoucího bytového domu v Pudlově, se jedná o přestavbu bývalé školy.

Ta sice leží u hlavní silnice, nicméně zázemí pro altán či dětské hřiště je na pozemku za budovou.

Jak řekl TV Marko zástupce majitele objektu Vladimír Harastej, už příští rok by mělo být k dispozici devět bytových jednotek různých metráží.

Zdroj: Januszek Tomáš

Samozřejmostí jsou parkovací stání pro nájemníky.

Byty Ostravská, Bohumín-Pudlov



Kde bude stát: Ostravská 79, Bohumín-Pudlov

Kdy bude hotová: jaro 2024

Co najdete uvnitř: Byty vyššího standardu o rozměrech 3+1, 2+KK, dva mezonetové byty 3+1, podkroví byty 3+KK a jeden 1+KK s výhledem na Beskydy.

Karviná, děti budou mít k dispozici nové dopravní hřiště

Vizualizace.Zdroj: se svolením MMKPo letech slibů a příprav se konečně staví nové dětské dopravní hřiště. Z centra města se stěhuje na sídliště Ráj do ulice Březová do areálu ZŠ Prameny. Sloužit bude nejen pro výuku školáků, ale i rodičům s dětmi. I proto u něj bude k dispozici 43 parkovacích míst.

V novém areálu vyroste také jednopodlažní budova pro zázemí, dětské hřiště pro nejmenší děti. „Samotné dopravní hřiště bude se světelně řízenou křižovatkou, kruhovým objezdem, plochou pro cvičení jízdy zručnosti a chodníky s přechody pro chodce k nácviku chování chodců v dopravě,“ řekl náměstek primátora Lukáš Raszyk.

Zdroj: Januszek Tomáš

Nová budova bude mít kromě výukové třídy i sklad pro kola a koloběžky a dílnu na drobné opravy. U budovy bude také venkovní posezení, zastíněná pergola. O přesunu dopravního hřiště z centra na sídliště se rozhodlo kvůli zanedbanosti areálu a také proto, že na místě toho původního hřiště chce Slezská univerzita postavit novou budovu, v níž bude sídlit nová fakulta.

Karviná, dětské dopravní hřiště



Kde bude stát: ul. Březová, Karviná-Ráj

Kdy bude hotová: březen 2024

Kdo za stavbou stojí: Investorem je město Karviná, zhotovitelem společnost VIVID stavby Frýdek-Místek

Kolik stavba stojí peněz: 29,5 mil.

Co najdete uvnitř: Kromě prostoru pro výuku chování v dopravě, tam bude také sklad pro kola a koloběžky, dílna na drobné opravy, venkovní posezení, pergola a parkovací stání.

Rychvald, nový školní pavilon

Vizualizace.Zdroj: Deník/Tomáš JanuszekO nutnosti zvětšit kapacitu školy se v Rychvaldu mluví už několik let. Přípravné práce se ale protahují a podle posledních informací by se snad mohlo začít se stavbou nového školního pavilonu na jaře příštího roku. „Letos na podzim bychom rádi zahájili výběrové řízení na dodavatele stavby a pokud vše dobře půjde, tak na jaře příštího roku bychom rádi zahájili výstavbu pavilonu,” řekla starostka Rychvaldu Dagmar Pížová.

Administrativě má škola má kapacitu 810 žáků, ale reálně je to to 620 dětí. Stavbou nového pavilonu, kde má být osm tříd s kompletním zázemím, se podle ředitele školy Daniela Cigánka zvýší reálná kapacita a dožene ta papírová.

Hodně dětí a nedostatek se projevuje také v hodinách tělocviku. „Máme jen jednu tělocvičnu a nezřídka v ní mají hodinu i tři třídy najednou,“ přiblížil Cigánek.

Hlavní školní komplex, kam chodí žáci prvních až devátých ročníků, stojí na sídlišti. Detašované pracoviště Václav v Petřvaldské ulici na pomezí Rychvaldu a Petřvaldu pak navštěvují školáci od první do páté třídy.

Přístavba pavilonu o 3NP, ZŠ Rychvald



Kde bude stát: č.p. 1600, Rychvald

Kdy se začne: jaro 2024

Kdo za stavbou stojí: město Rychvald

K TÉMATU

Rekonstrukce na byty v Havířově, pozemky pro stavbu a další

Co se na Karvinsku dále staví nebo plánuje? Na co se lidé mohou těšit? Momentálně jsou v kurzu byty, které vznikají rekonstrukcí starších objektů v Bohumíně, Orlové a Havířově, kde se soukromý developer pustil do rekonstrukce první ze tří budov bývalého hotelového komplexu Merkur. Podrobnosti k projektu, co všechno lidem nabídne, ale zatím investor zveřejnit nechce.

Rande a drogy v Albrechticích na Karvinsku. Nahý muž a mrtvá žena v řece

Podobné je to v Bohumíně, kde nový majitel bývalé ubytovny podniku Prefa ohlásil udržovací práce na objektu. Bude se opravovat střecha a budova dostane zateplení a novou fasádu. Uvnitř má vzniknout 20 bytových jednotek 1+1 až 3+1 luxusnějšího typu. V Petřvaldu už se nějakou dobu připravují projekty na stavbu hned dvou supermarketů.

Miliardy z EU na velké projekty

Existují ale i plány na vědecké a vzdělávací pracoviště a projekty na využití starých důlních areálů či těžbou postižené krajiny. Tyto projekty počítají s prostředky z Fondu spravedlivé transformace v řádech stovek milionů korun. Jde například o POHO park, ve který se má proměnit již téměř 30 let „spící“ areál bývalého Dolu Gabriela v Karviné-Dolech.

VIDEO: Den železnice v Bohumíně. Návštěvníky ohromila historie i moderna

Vzniknout tam má komunitní, společenské a vzdělávací centrum s relaxačním přesahem. V Karviné-Lipinách má vyrůst vědecko-edukativní pracoviště Eden Silesia, a v plánu je také využití objektů a prostor po bývalém Dolu 9. květen na pomezí Stonavy a Horní Suché, kde má vzniknout průmyslový park. Zda na tyto projekty budou peníze, by se mělo vědět v nejbližších měsících.

V Karviné-Dolech chce zase soukromý investor vybudovat obří zábavní park ve stylu parku Mirákulum v Milovicích v Čechách.

Do investičních projektů se ale na Karvinsku pouštějí i developeři s pozemky a výstavbou rodinných domů. Rozběhl se například projekt výstavby rodinných i nájemních domů v Havířově Bludovicích, kde developer Příjemné bydlení nabízí v lokalitě Farská v první fázi 35 samostatných stavebních parcel.

Důchod není pro mě. Stále pracuji, říká bývalý učitel karvinského gymnázia

A ještě jednou Havířov: už několik let pracuje opět soukromý investor na přípravách stavby druhé kryté ledové plochy ve městě, na prostoru po bývalé ZŠ Mánesova. Projekt má ale zatím jen kontury a investor stále shání peníze.

V Karviné město plánuje zasíťovat a nabídnout k prodeji pozemky poblíž sídliště Mizerov. Projekt Nad Pískovnou počítá s rodinnými i řadovými domy, popřípadě s tzv. villa domy, a momentálně se pracuje na žádosti o stavební povolení. „Předpoklad jeho vydání je v polovině příštího roku,“ řekl mluvčí magistrátu Lukáš Hudeček.