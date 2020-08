Karvinsko: Senátorem by s chtělo stát 13 lidí

Seznam kandidátů do podzimních voleb do Senátu Parlamentu České republiky za volební okrsek č. 75 je definitivní. O křeslo senátora na dalších 6 let se bude ucházet celkem 13 lidí.

Senát České republiky. Ilustrační foto | Foto: Deník/Babej Ivan