Seniory v regionu ale baví třeba i staré dobré křížovky, jiní si rádi chodí procvičovat myšlení na kurzy trénování paměti. To vše je velmi důležité!

„Mozek je jako sval a problematický je pro něj například přechod člověka do důchodu. V práci mozek stále „cvičil“, teď je ale najednou bez režimu a to může vést k jeho ochabování. Všechny aktivity, od křížovek a dalších, až třeba po osvojení si ovládání počítačů, to vše je člověku v seniorském věku jen ku prospěchu. Zkrátka, hlavně nezakrnět a zůstat aktivní,“ shodují se odborníci.

A jak je na tom Karvinsko a okolí? Poměrně dobře, zdejší senioři patří mezi akční. Seniory v kraji baví třeba luštění. Do Křížovkářské ligy regionu se vloni přihlásilo 1037 křížovkářů ve 13 městech. Jde o soutěž pro lidi starší 60 let, kteří se mohou zaregistrovat v domovech pro seniory, v klubech seniorů a v informačních centrech.

„Největší účast měl vloni Havířov, Bohumín, Kopřivnice, Frýdek-Místek a Ostrava,“ uvedl Ivan Sekanina ze spolku Počteníčko, který tuto aktivitu pořádá. Více informací nejen o křížovkách zájemci najdou na webu hodinovyvnuk.cz, který Počteníčku patří.

NA POČÍTAČ DO KNIHOVNY

Seniorům vstříc jsou ale třeba také knihovny. Právě ony jsou ve svých městech místem, kde se pořádají nejrůznější kurzy a aktivační setkání. Regionální knihovna v Karviné je jedním z nich.

„Tak například počítačové kurzy a kurzy internetu realizujeme už od roku 2002 a ročně je absolvuje více jak 300 účastníků. Dříve byli absolventi počítačových kurzů z řad uchazečů o zaměstnání, dnes jsou absolventi převážně právě senioři,“ sděluje ředitelka karvinské knihovny Markéta Kukrechtová.

Navštěvované jsou tu počítačové kurzy i kurzy internetu. Nabízejí třeba základy práce s PC, jeho programy, zájemci se naučí založit si e-mailovou schránku, ale třeba i tolik důležitou bezpečnost na internetu a další.

„Jsou důležité i pro to, že v dnešní technické době pak umožňují seniorům být díky počítačovým sítím v každodenním kontaktu se svými blízkými a rodinou,“ podotýká Markéta Kukrechtová.