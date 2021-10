Památkové chráněný most Sokolovských hrdinů, místními zvaný Darkovský, sice stojí, hospoda U Sznapky, kino, dělnický dům, vlaková zastávka i Dům PZKO zmizely. Chátrající budova školy půjde brzy k zemi také.

Idylka klidné čtvrti

Za mostem, v části Darkova blíže k centru města, jste jako v jiném světě. Historické lázeňské budovy, vilky, secesní Společenských dům, rozlehlý park. Podél hlavní ulice, příznačného názvu Lázeňská, pak stojí vilky a domky, v nichž žije zhruba 500 obyvatel Darkova. Cestou do Fryštátu, tedy centra Karviné, míjíte hotel Darkov a novotou zářící Janečkův mlýn, který dnes slouží jako vzdělávací a školící centrum.

V minulosti se v Darkově budoval kanalizační sběrač a další sítě a poté nechalo město opravit povrch lázeňské ulice, včetně nových chodníků.

„Za to jsme rádi. Je to tu teď moc pěkné. Navíc i děti, které chodí do polské školy, která je do půl kilometrů, mohou bezpečně po chodníku,“ říká Tomáš Hejda, který s rodinou v Darkově koupil starší dům a rekonstruoval jej. Patřil rodině Jana Kruciny, místního rodáka, kněze, apoštolského protonotáře a kanovníka Vratislavské metropolitní kapituly, který loni v 92 letech zemřel.

Klidné místo k životu…

Místní si život v této klidné čtvrti pochvalují. Provoz lázní tu není velký, v jedné z lázeňských budov sídlí Domov Alzheimer, místní to nijak neobtěžuje. „V létě to tady žije. U mostu je bistro a cukrárna, vede tudy cyklostezka, jezdí sem mnoho cyklistů z Polska,“ říká místní patriot Petr Sztula, mimo jiné vedoucí pěveckého sboru Lira a předseda darkovského PZKO, jehož členové se nyní scházejí ve Fryštátě.

Líto mu ale je, že Společenský dům v lázeňském parku není využitý, jak by mohl být. Provoz v něm je ani ne sezonní.

„Byl to vyhlášený podnik, ke kterému mám osobní vztah. Moje matka tam byla cukrářkou a dokonce jsem se tam ženil,“ připomíná Sztula, který bydlí poblíž řeky pod protipovodňovým valem.

Změní to nějak nová silnice?

K řece je to od jeho domu možná 100 metrů, hned za ní brzy povede silnice. Jak se poté, co po ní budou jezdit auta, změní život obyvatel Darkova? Nebude hluk z obchvatu obtěžovat obyvatele této čtvrti? Směrem k městu totiž nemají být protihlukové stěny.

„To je otázka, která zajímá nás všechny. Sami jsme zvědaví. Jsem ale přesvědčený, že obchvat je pro město nutný. Zlepší to kvalitu životního prostředí zejména z hlediska hluku a prašnosti. A jak se to projeví v Darkově? Až to zprovozní, budeme vědět,“ říká Petr Sztula.

Stejnou otázku si klade Tomáš Hejda. „Přistěhoval jsem se sem z města a mimo jiné zjistil, jaký je tu nádherný klid. Tak snad ti tak bude i do budoucna,“ doufá.

Občas se nejen v Darkově zatřese země, což je taková černa kaňka na životě v celé Karviné. Darkovští jsou na to zvyklí, ale silnější důlní otřes může poškodit stavby na povrchu. I proto se provádí evidence stavu budov na povrchu. Aby jejich majitelé mohli po těžařích nárokovat nápravu škod. Otřesy by mělo do budoucna s ohledem na blížící se konec těžby ustat.



Lázně mají plány, ale chybí jim peníze

Jsou tři, možná čtyři roky, co majitelé Lázní Darkov představili skici, jak by se mohl do budoucna proměnit areál staré částí lázní právě v Darkově. Ve hře byl nový balneopalác a kolonáda, jenže…

„S ohledem na pokračování těžby v těsné blízkosti lázní v letech 2019/20 jsme museli tyto plány přehodnotit. Nyní čekáme na rozvojový plán a dotace do programu pohornické krajiny POHO2030 určeného na obnovu Karvinska. Doufáme, že i statutární zástupci města projekty na rozvoj v historických lázních podpoří. Navrhujeme zde rekonstrukci lázeňské kolonády a dětské léčebny. Pro „novou etapu“ Karviné je tento projekt velmi důležitý,“ říká mluvčí lázní Miroslav Slaný.

Také tyto lázně po covidovém restartu bojují o každého klienta, proto pro letošní rok připravili nové procedury, například pivní Radegastovu koupel, a zaměřili se především na klienty samoplátce, kteří nyní historické lázně navštěvují.

Ve hře je také zájem majitele lázní o návrat budovy, kde dnes funguje Alzheimer centrum, pro potřeby lázní. Původně hlavní lázeňskou budovu totiž společnosti, která provozuje Domov Alzheimer, pronajal na 25 let ještě dřívější majitel lázní Darkov.

„Nic nového v této věci není. Mohu pouze potvrdit, že zájem lázní získat zpět budovu, kde dnes funguje Domov Alzheimer, zde dlouhodobě je,“ dodává mluvčí Lázní Darkov.

Darkov v datech

První písemná zmínka: 1268

Počet obyvatel: 301

Zajímavosti

Dnes se léčivá voda z Lázní Darkov využívá k léčivým koupelím, má blahodárné účinky na pohybový aparát. Zároveň byla Darkovská sůl distribuována do celé Evropy. Na počátku 20. století pak byly vybudovány moderní lázně a většina funkcionalistických léčebných domů slouží svému účelu dodnes. Zdroj: www.wikipedia.org

Tip na výlet

Společenský dům

Národní kulturní památka „Společenský dům“ se nachází v srdci samotného areálu Historických Lázní Darkov. V přízemí Společenského domu je stylová restaurace, velký sál s pódiem a tanečním parketem, v patře se pak nabízí ubytování v hezky zařízených pokojích. V roce 2017 proběhla citlivá rekonstrukce interiéru Společenského domu, která vrátila budově někdejší okázalou krásu. Současně také proběhla oprava historické terasy u vchodu do Společenského domu. Secesní stavba z přelomu 19. a 20. století překvapuje i ohromuje všechny přespolní návštěvníky Lázní Darkov.