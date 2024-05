/FOTOGALERIE/ Lodičky v parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě hostily poslední květnovou neděli čtvrtý ročník lokálního food festivalu Smacznego, jehož nabídka ale rozhodně neztrácela na podobné akce nadregionálního významu. Svědčily o tom stále častěji škrtané pokrmy v nabídce.

Smacznego KA, 26. 5. 2024. | Video: Radek Luksza

„V rámci Evropské unie máme povolené tři druhy jedlého hmyzu: Což jsou mouční červi, cvrčci a potom ti největší, sarančata neboli kobylky. To jsou tři jedlé druhy, které můžeme prodávat, a taky je prodáváme,“ vysvětloval u pódia hojnému publiku zástupce stánku Grig. Obecně, jak sdělil, v Karviné šli nejvíce na odbyt červíci (ale to je prý stejné v každém městě) a popularitě se tady těšili ti obalení v čokoládě, slaném karamelu či kakau. Dopřála si je s tátou i malá holčička a svěřovala se že, byli chutní…

Totéž tvrdili i zákazníci Burger Street Karviné, kde jako první došly bezlepkové housky po dvaceti korunách. A pak se škrtalo, došly jim totiž burgery Basic, Jalapeño i Bluecheese (190 Kč za každý). „Zmrzlina rolka prý bude další až za hodinu,“ smutnily děti u dalšího ze stánku, kde též prodejci zažívali nával.

Hokejové šílenství v Česku kulminuje! Fandit se bude také napříč MS krajem

„Vaříme bez glutamátu, používáme sezonní potraviny a máme různé druhy jídel,“ prozradila Leňa se Zdravých obědů Karviná.

Karvinské se objevily na Lodičkách také waflové gofry. „Mají svou tradici a jsou jedinečné i v Moravskoslezském kraji a všechno si děláme sami,“ upřesnily k tomu slečny ve stánku. Tuto pochoutku měli za sedmdesát korun za kus – s ovocnou směsí, šlehačkou, ananasem, kakaovou polevou. K tomu i vyhlášené Katowické rurki za dvacku.

Vedle se zastavovali naopak hlavně milovníci pálivého, protože jak pořadatelé z Iniciativy Dokořán, upřesnili, co by to byl za festival Smacznego bez Chillimana. „Nejvíce jde na odbyt Satanova pomsta, potom z naší výroby je to Tropický Chilliman a Kiwi Chilliman,“ říkali k omáčkám z ostrých papriček. Pokrmy z nich se veřejně ochutnávaly v chilli „výzvě“.

Požár domu v Českém Těšíně zaměstnal pět jednotek hasičů

Vzhledem k docela teplému počasí si nicméně stěžovala dáma u nabídky medoviny a medových pálenek či likérů „Žihadlo“. „Pije se hlavně pivo, studené,“ konstatovala s mávnutím naproti, kde čepovali Larische neboli Vaše karvinské pivo (mj. světlou desítku za padesát, medový ležák za padesát, polotmavé za pětapadesát).

Smacznego – což značí v překladu z polštiny do češtiny přání dobré chuti – se tentokrát otřel i o sport. Karvinští házenkáři se tady přišli pochlubit mistrovským titulem i vítězstvím v tuzemském poháru. A večer dojde na přímý přenos z hokejového finále Česko – Švýcarsko.

„Jako zdravotní dozor jsme na tomto festivalu nemuseli řešit žádné přejezení ani přepití,“ uzavřeli dobrovolníci z Českého červeného kříže.