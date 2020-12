Samozřejmě ignorování vládou stanovených hygienických pravidel, zejména dodržování rozestupů mezi lidmi, nenošení roušek a pak také řádění malých dětí přímo v betonové nádrži kašny, kde sice není voda, ale jsou v ní umístěny svítící koule, jež jsou součástí vánoční výzdoby. Z estetických, ale hlavně bezpečnostních důvodů ale není vhodné, aby se v kašně kdokoli pohyboval, když navíc všude vedou elektrické kabely.

V kašně mezi světly a kabely

A právě na to, že se kašna, v podstatě za přihlížení rodičů, kteří popíjeli svařák a bavili se se známými či vybírali z vánočního zboží, proměnila v dětské hřiště, diskutujícím hodně vadí.

„Kašna není hřiště, ale kulturní památka. Pokud vím, tak loni tam byla cedule se zákazem vstupu. Nevím, proč letos ji tam nedali. A rodiče těchto dětí by se měli nad sebou zamyslet,“ napsala například Soňa Pietrowská.

Další přispěvatelka, Pavlína Porciatti Severová rezignovala na kritiku, že lidé nedodržují rozestupy, ale vadí jí děti v kašně mezi elektrickými kabely. „Rodičové těchto dětí, jste normální? Vždyť jde o vaše děti??!!! Byla bych pro zásah pořádkové služby a pokutováni na místě. A nedej bože, aby se některému z děti něco stalo. Mám děti odrostlé, chodili jsme na náměstí na trhy a i naše děti lítaly, i v kašně, ale nebylo v ní nic. A pokud ano, chápu stane se jste rádi, že si můžete vypít punč a zdrbnout s přáteli, ale máte sebou škvraňata a hlídat musíte,“ napsala.

Denisa Schwarzová se doslova rozohnila. „Pokud se lidé chovají, jak urvaní z řetězu, děcka rajtují po výzdobě, tak trhy zavřít a lidem nasmolit. Kašna byla postavena v roce 1900, to není prolézačka v parku a to nelze pominout bezpečnost. Takto rodiče učíte děti svobodném projevu vyjádření nebo co to má znamenat?!,“ ptá se pisatelka.

Další pisatelka prozradila, že podobná situace byla v sobotu večer na trzích v Ostravě. „Masakr. Ani jsme tam nevlezli. Odpoledne policajtů všude mraky a lidi nikde, ale večer, to byla ta pravá show, a policajti zalezlí jak krtci,“ napsala Monča Kubíková.

Dalším tématem diskuzí bylo nedodržování rozestupů a to, že některé lidé, aniž něco jedli nebo pili, neměli na ústech roušku.

Šéf strážníků: Nechceme lidi buzerovat, ale nevědí, jak se mají chovat…

Někteří pisatelé volali po přítomnosti policie nebo strážníků na takové akci. Šéf karvinských strážníků Petr Bičej v pondělí na dotaz Deník přiznal, že o situaci na Masarykové náměstí o víkendu slyšel a sociální sítě pročítal.

„Viděl jsem záběry z náměstí a nejsem z toho nadšený. Situace není jednoduchá a my jsme nechtěli stále napomínat. Na jedné straně chápu, že lidé jsou z těch zákazů a nařízení docela unavení a chtějí trochu volnosti, tak se vydali na vánoční jarmark, kde se potkali se známými, dali si něco k pití a povídali si. Ani tady ale nesmí zapomínat, že platí jakási nařízení, které je radno dodržovat. Takže znovu na veřejnost budeme apelovat prostřednictvím médií a také budeme muset na takového akce znovu dohlédnout. Hned na to upozorním hlídky. Nechceme lidi za každou cenu napomínat, ale asi to je nezbytné, když se chovají tak, jak jsme to viděli na těch záběrech z Masarykova náměstí,“ řekl Petr Bičej.