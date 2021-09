Koupit bude možné okrasné rostliny a keře a košíkářské a keramické předměty. To vše 17. a18. září vždy od 9 do 18 hodin.

Součástí výstavy je mykologická poradna, bezplatná poradna pro pěstitele, soutěž o ceny pro školní třídy, které se zapojily do soutěže. A chybět nebude ani Soutěž o nejtěžší rajče a papriku, ochutnávky a přednášky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.