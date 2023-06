Vyšetřování případu Městské realitní agentury Havířov, kde letos v dubnu zasahovali policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu, stále pokračuje. Policisté v sídle MRA zajistili řadu dokumentů a datových souborů a několik lidí převezli k podání vysvětlení. Kauza vyvolala značný rozruch a začalo se spekulovat, že se vše točí kolem veřejných zakázek, zejména na opravy bytů.

Domy v majetku Městské realitní agentury (MRA). | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Už po několika dnech vyšetřovatelé obvinili několik fyzických i právnických osob z přečinů, trestných činů, zločinů i zvlášť závažných zločinů, například pro hospodářské trestné činy a trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných.

„Mohu potvrdit, že bylo zahájeno stíhání proti více osobám ve věkovém rozpětí od 31 do 53 let,“ řekl už dříve Deníku státní zástupce Jiří Venclíček.

Větší dům, drahé dovolené, luxusní auto

A jak vše mělo fungovat? Redakce nyní získala svědectví člověka obeznámeného s případem. Podle něj má být jedním z obviněných úředník, který v MRA skončil poté, co policie začala věc prošetřovat. Dotyčný měl být úzce napojen na havířovskou firmu MATOSA PROFISTAV, která pro MRA pracovala, a od roku 2016 do roku 2023 získala 270 zakázek v hodnotě 85 milionů korun. Za to měla údajně odevzdávat určité procento z vysoutěžené ceny.

Nadstandardní příjmy se u jednoho z obviněných projevily razantními změnami v životním stylu. „Nestačili jsme se divit. Přístavba domu, voliéry s ptactvem, chlubení se dovolenými v cizině. Jeho žena si žila v luxusu a ráda se tím chlubila. Člověk si říkal, kde na to berou,” říkají sousedé z Těrlicka.

Obviněný zaměstnanec MRA měl dostat také luxusní automobil, který policisté zabavili. Klec spadla poté, co se policie rozhodla zakročit, když měla dostatek poznatků z několikaměsíčních odposlechů.

Deník se na podrobnosti k obvinění chtěl zeptat přímo jednatele společnosti MATOSA PROFISTAV Martina Tomaštíka. Ten byl ale v telefonu stručný. „Nemohu k tomu nic říct. Omlouvám se, na shledanou,“ řekl a zavěsil.

Vyšetřování pokračuje

Z veřejných zdrojů, například z registru smluv, lze vyčíst, že firem, které pravidelně dostávají od MRA stovky zakázek za desítky milionů korun, je daleko více. Jedná se například o havířovské firmy HASOP, GREGO INTERIÉRY, OREWIN EUROPE, MD Služby Morava, Zdeněk Jano a další. Z dat vyplývá, že některé firmy žijí téměř výhradně ze zakázek pro MRA.

Jaké konkrétní firmy mají vyšetřovatelé v hledáčku, státní zástupce nesdělil. „Vyšetřování stále pokračuje. Nemohu ale sdělovat ani potvrzovat žádné konkrétní informace, jako jsou jména obviněných či jejich počet,“ řekl Deníku dozorující státní zástupce Jiří Venclíček.

Primátor: Já nic nevím

Přesto, že s dodavatelskými firmami uzavíralo smlouvy město, jelikož se jedná o Městskou realitní agenturu s.r.o., vedení radnice o nekalých praktikách nic neví, policie radnici nekontaktovala. Primátor Josef Bělica nicméně řekl, že pokud městu vznikla nějaká škoda, bude ji radnice důsledně vymáhat.