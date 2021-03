Nepříliš následováníhodná cesta Martina Gebauera do Keni, navíc v době, kdy v třinecké nemocnici kulminovala situace ohledně odvolání tamního ředitele, je stále proti srsti řadě lidí, kteří jsou žádání o dodržování řady protiepidemických opatření.

Zuzana Klusová proto chtěla na středečním zasedání krajských zastupitelů hlasovat o jeho odvolání z funkce, protože sám Gebaeuer podle svých dřívějších slov o rezignaci neuvažuje.

„Je to pro něj šance se postavit k věci čelem, nejde jen o samotnou dovolenou v rizikové oblasti, ale i o její načasování v souvislosti s krizovou situací v nemocnici. Hrajeme o důvěru. Tato krize totiž je otázkou důvěry a nezařazení tohoto bodu do programu jednání ji jen oslabí,“ popsala mimo jiné Klusová zastupitelům, co ji k tomuto kroku vedlo.

Zastupitelé Moravskoslezského kraje (ne)jednali o odvolání náměstka hejtmana pro zdravotnictví Martina Gebauera z funkce.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

S předstihem ujednala podporu opozičních kolegů z KSČM a SPD, ostatní zastupitelé ale zaujali opačné stanovisko, případně se zdrželi hlasování, proto otázka možného odvolání Gebauera z funkce ani nepřišla na pořad dne. Podpořili jej totiž, až na výjimky, koaliční kolegové z hnutí ANO, ale i ODS, KDÚ-ČSL a ČSSD.

Už samotnému hlasování předcházelo několik indícií, že bod nebude do programu zasedání zařazen. Zastupitelé byli s důvodovou zprávou předem seznámení a mělo se rovnou přejít k hlasování, situace se ale zvrhla v okamžité zdůvodňování a obhajování.

„Předpokládám, že bod nebude zařazen, když téma takto obšírně probíráme už při schvalování programu,“ podotkla po čase Klusová a po další diskuzi zasáhl i Josef Bělica (ANO). „Chtěl bych upozornit, že zastupitelé by měli respektovat náš jednací řád. Jestli jsem pochopil, jsme stále v bodě schvalování programu, vyjadřujme se tedy k programu, ne k obsahu jednotlivých bodů,“ namítl Bělica.

Sám Gebauer ještě předtím zastupitelům zopakoval to, co už dříve sdělil veřejně skrze média i přímo opozici. „Návrh vznesený paní Klusovou akceptuji, ale pouze formálně, věcně se nezakládá na pravdivých informacích,“ ohradil se Gebauer, jenž popsal okolnosti svého odletu do rizikové oblasti i několikero negativních testování na covid před odletem, na dovolené i po návratu, kdy navíc podstoupil několikadenní karanténu.

„Znovu opakuji – jednalo se o zdravotní dovolenou, kdy se mi na přelomu roku přitížilo a potřeboval jsem oddych. Volba destinace byla možná trochu nešťastná, ale jelikož nebylo možné trávit dovolenou nikde u nás, trávil jsem ji v zahraničí,“ dovysvětlil Gebaeur.