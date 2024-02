Kriminalisté už druhý týden vyšetřují vraždu, jejíž obětí je třiaosmdesátiletá žena, která žila v bytovém domě pro seniory v Karviné-Novém Městě. Údajně byla uškrcena. K trestnému činu došlo pravděpodobně o druhém únorovém víkendu.

Karviná. Vražda seniorky v DPS | Video: Deník/Tomáš Januszek

Obyvatelé domu sousedku několik dní neviděli a tak se po ní začal shánět její přítel. „Volal mi, jestli nevím, co s ní je. Tak jsem šel k jejímu bytu a zvonil. Slyšel jsem hrát televizi, ale nikdo neotvíral. Tak jsem zavolal městskou policii,“ řekl Deníku muž, který bydlí nad bytem, kde žena žila sama.

Obyvatelé domu volali strážníky

Oznámení obyvatel domu potvrdil i ředitel městské policie Karviná Petr Bičej. „Naši muži reagovali na oznámení sousedů, že paní už dlouho nevychází, v bytě se svítí a hraje tam televize. Hlídka na místě pojala podezření, že tam může být zemřelá osoba, na místo byli proto přivoláni policisté a hasiči,” řekl Bičej.

Trestný čin ve zmiňpvaném domě potvrdila také policejní mluvčí Soňa Štětínská. „Krajští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze zvlášť závažného zločinu vraždy, neboť bylo zjištěno, že na smrti paní měla podíl cizí osoba. Kriminalisté zjišťují a analyzují veškeré informace a souvislosti týkající se této události. Do této chvíle nebyl nikdo obviněn," uvedla Štětínská.

Pachatel, kterého se policii zatím nepodařilo vypátrat, si měl z bytu odnést také peníze. Podle dalších svědků policisté hledali předměty, které mohla mít zavražděná žena v bytě i v okolí budovy.

Jak zabezpečit dům?

Někteří obyvatelé domu se po této nešťastné události netají tím, že se bojí o vlastní bezpečnost. Vstup do domu je na zvonek ke jednotlivým bytům. Nikdo nepovolaný by se tam neměl dostat. Jenže…

Obyvatelé domu tvrdí, že se tam každou chvíli někdo snaží vejít a občas se jim to i podaří, protože jim konkrétní člověk odzvoní a pustí je do budovy. „Nedávno jsem byla svědkem toho, že se tam snažil dostat nějaký mladík. Chvíli to trvalo, ale nakonec se dovnitř dostal,“ vzpomíná žena.

Že není velký problém dostat se domu potvrdili i další oslovení nájemníci, na které údajně občas někdo zvoní buď od hlavního vchodu nebo přímo u dveří.

Dům patří městu, to ale podle slov mluvčího Lukáše Hudečka nemůže obyvatele domu sledovat kamerami. „Kamery v budově být umístěny nemohou kvůli GDPR. Je to běžný dům a není možné jeho obyvatele tímto způsobem sledovat,“ řekl Hudeček.