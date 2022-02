„Jsme skupina nadšenců, pro které je organizaci festivalu velké dobrodružstív a chytrá zábava. Každoročně se vrháme do práce s obrovskou radostí a nadšením, abychom v Těšíně uspořádali výjimečnou událost. To by však nebylo možné bez podpory dobrovolníků. To díky jejich energii a angažovanosti všechno funguje, jak má a pozitivní přístup vytváří přátelské klima této přehlídky,“ píší na svých webových stránkách organizátoři filmové přehlídky.

„Nabízíme spolupráci všem, kdo by chtěli strávit magický piknik v Těšíně a stát se součástí týmu organizujícího filmovou přehlídku, poznat a seznámit se s mnoha filmovými nadšenci z Polska, Česka a Slovenska," dodávají organizátoři.

Pomoc dobrovolníků je třeba při přípravě a realizaci všech festivalových akcí. Doborovolníci se starají o hosty, umělecká díla, vydávání akreditací a poskytování informací ve festivalové kanceláři, obsluhu při promítání v kinech, pomoc ve festivalovém klubu.

Všichni pomocníci budou před začátkem festivalu řádně proškoleni. Brigáda tohoto typu je vhodná zejména pro studenty bohemistiky, slavistiky, animátorství v kultuře, kunshistorie a příbuzných oborů.

Formulář pro přihlášení se k dobrovolnické spolupráci na filmové přehlídce Kino na hranici bude spuštěn 11. břena.

Veškteré další informace jsou na webu www.kinonagranicy.pl24. Filmová přehlídka kino na hranici se letos koná ve dnech 29. dubna až 3. kvěrtna 2022 v Cieszynie a Českém Těšíně.