To, že počítače a moderní komunikace na internetových sítích jsou pro seniory velkou neznámou už dávno neplatí. Také tato věková skupina je tu velmi čilá. Seniory v regionu ale baví třeba i staré dobré křížovky, jiní si rádi chodí procvičovat myšlení na kurzy trénování paměti. To vše je velmi důležité!

„Mozek je jako sval a problematický je pro něj například přechod člověka do důchodu. V práci mozek stále „cvičil“, teď je ale najednou bez režimu a to může vést k jeho ochabování. Všechny aktivity, od křížovek a dalších, až třeba po osvojení si ovládání počítačů, to vše je člověku v seniorském věku jen ku prospěchu. Zkrátka, hlavně nezakrnět a zůstat aktivní,“ shodují se odborníci.

Karvinsko a okolí? To je na tom poměrně dobře a zdejší senioři patří mezi akční. Seniory v kraji baví třeba luštění. Do Křížovkářské ligy regionu se vloni přihlásilo 1037 křížovkářů ve 13 městech. Jde o soutěž pro lidi starší 60 let, kteří se mohou zaregistrovat v domovech pro seniory, v klubech seniorů a v informačních centrech.

„Největší účast měl vloni Havířov, Bohumín, Kopřivnice, Frýdek-Místek a Ostrava,“ uvedl Ivan Sekanina ze spolku Počteníčko, který tuto aktivitu pořádá. Více informací nejen o křížovkách pak zájemci zjistí na webu hodinovyvnuk.cz, který Počteníčku patří.

Seniorům vstříc jsou ale třeba také knihovny. Právě ony jsou ve svých městech místem, kde se pořádají nejrůznější kurzy a aktivační setkání. Regionální knihovna v Karviné je jedním z nich. „Tak například počítačové kurzy a kurzy internetu realizujeme už od roku 2002 a ročně je absolvuje více jak 300 účastníků. Dříve byli absolventi počítačových kurzů z řad uchazečů o zaměstnání, dnes jsou absolventi převážně právě senioři,“ sděluje ředitelka karvinské knihovny Markéta Kukrechtová.

Navštěvované jsou tu počítačové kurzy i kurzy internetu. Nabízejí třeba základy práce s PC, jeho programy, zájemci se naučí založit si e-mailovou schránku, ale třeba i tolik důležitou bezpečnost na internetu a další. „Jsou důležité i pro to, že v dnešní technické době pak umožňují seniorům být díky počítačovým sítím v každodenním kontaktu se svými blízkými a rodinou,“ podotýká Markéta Kukrechtová.



A kurzy trénování paměti? Také ty jsou další skvělou možností, jak si procvičit mozek. A pozor, nejsou jen pro lidi důchodového věku. „Stále docházejí i ekonomicky aktivní občané,“ dodává ředitelka karvinské knihovny.