Někdy i navzdory určitým porodním bolestem si vloni řidiči v regionu mohli začít užívat nových obchvatů Frýdku-Místku či Karviné, změny se udály také v dalších sférách dopravního spektra. Stávající rok rozhodně nebude nudný či klidný…

Slavnostní otevření terminálu Cargo 2. | Video: Pryček Vladimír

Začne stavba dalšího miliardového obchvatu, na vyšší komfort se mohou těšit lidé na železnici, senzační zprávy pro turisty přicházejí ze vzdušného prostoru, který nad Ostravou spíše skomíral, určité komplikace však čekají Karvinou. Toto jsou klíčové body v dopravě pro rok 2024.

1. Z Ostravy po Evropě. Letecky

Hned do dvou nových atraktivních destinací se bude letos lítat z ostravského Letiště Leoše Janáčka v Mošnově. Jednu z nových pravidelných linek bude poskytovat černohorský národní dopravce Air Montenegro, létat bude jednou týdně do Podgorici, hlavního města Černé Hory.

Podgorica je známá jako metropole pod horami, což ostatně napovídá už samotný název. S jadranským pobřežím je město spojeno dálnicí. „Letiště v Podgorici leží jen čtyřicet minut od moře, Černá Hora turistům nabízí i krásné hory, jezera a národní parky. Věřím, že lidé nejen z našeho regionu lety naplní, což by mohlo pozitivně ovlivnit rozvoj letiště,“ rozšířil souvislosti hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Ostravské letiště bude mít novou pravidelnou linku. Zajistí ji Air Montenegro

První let je plánován na červen, létat se bude až do konce letní sezony, tedy do poloviny září. Lety budou realizovány jednou týdně, každé úterý. Část kapacity letadla bude vyblokována pro cestovní kanceláře.

S další lukrativní nabídkou přišla krátce po Air Montenegro také nízkonákladová aerolinka Ryanair, která nabídla v rezervačním systému novou linku z Ostravy do španělské Málagy. Na nabídku obratem zareagoval například server Zaletsi.cz, který spustil na letenky reklamní kampaň. Zpáteční letenky z Ostravy do Malagy na letní termíny lze pořídit za 2358 korun.

S inauguračním letem společnost Ryanair se počítá na 3. června a poslední let se na lince uskuteční 24. října. „Díky velmi příznivým cenám letenek (zpáteční let v červenci za 2500,-/osobu) věřím, že letadla budou pravidelně plně obsazená!“ nepochybuje primátor Ostravy Jan Dohnal.

Z Ostravy do Londýna se bude létat opět třikrát týdně. Ryanair posílí lety

Ostravské letiště tak získává pro příští rok čtvrtou pravidelnou linku. Kromě Málagy a Podgorici se z Ostravy pravidelně létá také do Varšavy, pravidelné spojení zajišťuje polská aerolinka LOT. Konkrétně v případě Ryanairu jde však o druhou pravidelnou linku z Moravskoslezského kraje, tou první je linka Ostrava – Londýn (cílové letiště Stansted).

2. Miliardový obchvat Bruntálu

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) letos počítá se zahájením stavby dlouho očekávaného východního obchvatu Bruntálu. Jedná se o investici kolem miliardy korun. Obchvat v délce 4,5 kilometru už má platné stavební povolení. Hotovo má být do roku 2027. Už loni v trase budoucího obchvatu proběhly přípravné práce, jako například kácení zeleně a zaměřování budoucího staveniště.

Miliardový obchvat Bruntálu už hledá stavitele. Takto má vypadat po dokončení

Cílem nejvýznamnější dopravní stavby v novodobé historii Bruntálu je nové propojení výpadovek na Krnov a Olomouc (I/45) a na Opavu (I/11), aby tranzitní řidiči nemuseli projíždět zastavěnou částí Bruntálu. Jako jedna z mála staveb začne v termínu. Lidem byl sice představen jako rok započetí stavby loňský rok 2023, to však zohledňovalo i zmíněné zaměřování a kácení. Se samotnou výstavbou se počítalo pro tento rok.

3. Větší komfort na železnici

Cestující v Moravskoslezském kraji se mohou těšit na zvýšení komfortu v regionálních vlacích, a to napříč celým krajem. Od prosince 2023 bude do provozu nasazeno pět nových jednotek řady 650.2 RegioPanter, které budou zajišťovat pravidelný provoz zejména na linkách S3 (Ostrava – Hranice na Moravě) a S9 (Ostrava – Český Těšín).

„Jde o nízkopodlažní vozidla vybavená WiFi, zásuvkami pro dobíjení elektroniky, 1. třídou, kamerovým systémem, technologií pro sčítání cestujících a také prodejními terminály jízdného, které akceptují platební kartu a ODISku,“ upřesnil náměstek hejtmana Radek Podstawka.

Ostrava jako důležitý železniční uzel Evropy: Více spojů do Polska i ComfortJety

Komfort cestování vzroste i na dalších regionálních tratích, kde se navýší podíl nízkopodlažních spojů jednotkami RegioPanter, PushPull, CityElefant či RegioNova. „Celkem bude v novém jízdním řádu nízkopodlažními vozidly zajištěno přes 70 procent dopravních výkonů. Připojení k internetu prostřednictvím sítě WiFi bude zajištěno v 90 procentech objednávaných vlaků. Prodejní terminály jízdného cestujícím usnadní odbavení, které je možné provést po nástupu do vlaku,“ řekl Podstawka.

Od prosince bude prodejními terminály vybavena většina souprav na linkách S1(Ostrava – Opava), S3 (Ostrava – Hranice na Moravě), S6 (Ostrava – Frýdlant n.O./Frenštát p.R.), S8 (Studénka – Veřovice), S10 (Opava – Rýmařov), S15 (Krnov – Jindřichov), S32 (Suchdol n.O. – Fulnek) a S33 (Suchdol n.O. – Budišov n.B.). V průběhu let 2024 a 2025 bude prodejními terminály jízdného osazena většina vozidel provozovaná na regionálních linkách v integrovaném dopravním systému ODIS. Významnou změnou je také integrace vlaků dálkové dopravy na trase Ostrava - Návsí do sítě ODIS.

4. Tarifní změny v krajské metropoli

S několika novinkami, ale podle očekávání i zdražením přichází pro tento rok ostravský dopravní podnik (DPO). Změny začaly platit už v posledních zhruba dvou týdnech minulého roku. Po letech se do nabídky vrací zpět krátkodobá nepřestupní desetiminutová jízdenka, jejíž zrušení bylo v minulosti jedním z nejdiskutovanějších kroků. Nově bude stát 23 korun.

Změna jízdného v Ostravě budí emoce: DPO sice nezdražil, někteří si ale připlatí

Připlatí si i studenti, původně za roční jízdné v Ostravě zaplatili přes internet 1200 korun, po zdražení 1600 korun. Při připojení zóny OSTRAVA XXL studenti přes internet zaplatí 2799 korun, předtím i tato jízdenka stála o čtyři sta korun méně. Obyčejná nepřenosná jízdenka pro ostatní cestující se také prodražila o čtyři sta korun.

Z 25 korun na 30 korun vzroste cena krátkodobé přestupní jízdenky. „Nově nabízíme přestupní šedesátiminutovou jízdenku, kdy bude možný bezplatný přestup do šedesáti minut z původních čtyřiceti pěti minut,“ objasnil náměstek primátora Ostravy pro dopravu Břetislav Riger. Jízdenka bude stát 30 korun, zlevněná o polovinu méně.

Masivní zdražení kuponů MHD v Ostravě? Exprimátor Macura vyděsil cestující

Podle vedení DPO je celá koncepce tarifu postavena tak, aby zvýhodňovala vlastníky dlouhodobých jízdenek. Ke zdražení a úpravám došlo i proto, že město Ostrava za chod dopravního podniku doplácelo každým rokem více, naposledy částka výrazně přesáhla dvě miliardy korun.

5. Starý most dolů, nový na scénu

Řidiče a velkou část obyvatel Karviné čekají letos významná dopravní omezení, která zkomplikují dopravu ve městě. Tím hlavním bude demolice a stavba nového kovonského mostu. Práce mají začít v půli března, pokud to počasí dovolí, a nový most by se měl otevřít na konci listopadu.

Řidiči, pozor! Oprava silnice změní průjezd okrajem sídliště Karviná-Ráj

„Práce budou probíhat při plné uzavírce pro dopravu. Pro pěší bude vybudována provizorní lávka,“ řekl Deníku náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka. Objízdná trasa pro veškerou dopravu, včetně autobusové, bude vedena po třídě Osvobození, třídě 17. listopadu a po ulici Rudé armády. „Přesný dopravní harmonogram a obslužnost hornické nemocnice se teprve připravuje,“ řekl mluvčí Karviné Lukáš Hudeček.

Karviná: příští rok dopravní kolaps. Kovonský most půjde k zemi, postaví nový

Že bude nutné most z roku 1966, který se klene přes železniční vlečku vedoucí do průmyslového parku Kovona a na již nefungující nádraží ve Fryštátě, zbourat a postavit nový, se vědělo už dříve. Poslední větší oprava byla provedena v letech 1996 a 1997, v létě 2019 byly na pilířích provedeny drobné opravy a od roku 2020 platí na kovonský most zákaz vjezdu kamionů a ostatních vozidel nad devět tun.

Podle dřívějších průzkumů je most ve velmi špatném technickém stavu, především pilíře. Most má hodnocení 6 ze 7 - tedy velmi špatný technický stav. Délka přemostění je 65,4 metru, šířka mostu 13 metrů.