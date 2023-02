FOTO: Knihovna v Horní Suché se vrací. Z tělocvičny do historické budovy

Po dlouhých třech letech se obecní knihovna vrací na místo, kde fungovala přes 50 let. Od 1. února přivítá čtenáře opět v budově tzv. červené školy, historické budově, v níž už několik let probíhá rekonstrukce. Ta se však konečně blíží ke konci a od jara by v budově měl sídlit také obecní úřad.

Obecní knihovna v Horní Suché se po třech letech vrací na své původní místo - do tzv. červené školy. Leden 2023. | Foto: Deník/Tomáš Januszek