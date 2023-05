Karvinská mnohojazyčná knihovna slaví sto let. Představila se také v senátu

Regionální knihovna Karviná si letos připomíná sto let fungování. V rámci oslav dostala možnost představit se v pražském sídle Senátu Poslanecké sněmovny České republiky. Pro tamní zájemce bude k vidění do 22. května a poté se vrátí do Karviné.

Regionální knihovna Karviná se v rámci oslav 100 let fungování představila v prostorách Senátu PČR. Květen 2023. | Foto: se svolením Martiny Orgoníkové