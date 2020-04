Některé knihovny po uvolnění vládních opatření v rámci nouzového stavu otevřely, což řada čtenářů velmi kvituje. Regionální knihovna Karviná však zatím až na jednu své pobočky neotevřela. Než se tak stane, pár dní to ještě potrvá.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

„Situace se rychle mění. My jsme s tak brzkým otevřením nepočítali a pustili se do inventarizace, knížky dostávají nové značky a máme spoustu jiné práce. Když pak nečekaně přišla možnost otevření, prostě se to nedalo stihnout,“ řekla Deníku ředitelka Regionální knihovny Karviná Markéta Kukrechtová.