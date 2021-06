Kastelán zámku Petr Zajíček si výsledek renovace velmi pochvaluje. „Jsme velmi spokojeni, je to velmi zdařilá práce. Opraveny jsou čalounické a truhlářské části, i lak kapoty. Přestože je nově lakovaná, kočár nevypadá jako nový, a zachoval si patinu. Prostě vypadá skvěle,“ rozplývá se Zajíček.

Při demontáži restaurátoři zjistili několik zajímavostí. Například to, že přední a zadní kola jsou z jiného druhu dřeva. Kastelán Petr Zajíček také vyzdvihuje, že kočár se zachoval v původní podobě a oproti jiným vozítkům tohoto typu má původní kovová kola.

Jak řekl ostravský restaurátor Jaroslav Jakubek, jen povrchové úpravy na kočáru trvaly čtyři měsíce. „Nejnáročnější byla vlastní povrchová úprava černé barvy. Černá je hodně elegantní, důstojná barva, ale je na ní vidět každičké smítko. Nanášeli jsme na to dokonce šest vrstev nátěru v různých konzistencích tak, aby se to dalo pak vyleštit a prezentovat jako špičková povrchová úprava,“ řekl TV Polar Jakubek.

Po renovaci by měl kočár vydržet v perfektním stavu dalších 20 let. Samozřejmě za předpokladu, že se nebude používat k vyjížďkám. „Nechceme ho poškodit, takže jezdit nebude. Je to exponát. Podle instrukcí od restaurátora by při pravidelném ošetřování mohl bez dalších zásahů vydržet ve výborném stavu 20 let,“ dodal Zajíček.