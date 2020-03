Podle očitých svědků v úterý během dne stály kamiony, jejichž řidiči chtějí jet do Polska, až před Dobrou u Frýdku-Místku a směrem ke slovenské hranici až do Hrádku. Tedy 15 až 20 kilometrů.

Situaci na D1 mezi Ostravou a Bohumínem v úterý navíc komplikovala ranní nehoda, při které zemřel jeden člověk.

Provoz na místě museli dlouhé hodiny korigovat policisté a část dopravy odváděli do Bohumína anebo ještě dříve směrem na Havířov.

Starostové měst, na jejich obchvatech kamiony stojí, jsou ze situace nervózní. „Kontaktovali jsme ministerstvo dopravy a jednáme s vládou o řešení situace vzhledem k tomu, že i k humanitární pomoci je v současnosti potřeba mít nezbytné ochranné pomůcky. Bude třeba učinit krizová opatření,“ řekla primátorka Třince Věra Palkovská.

Během úterý společně se starostkou Českého Těšína projely trasu od hranice k Frýdku-Místku a kolem Třince ke slovenské hranici.

„Během středy necháme podél dálnice, tam, kde to bude možné, instalovat mobilní toalety TOI TOI. Ovšem pokud jde o zásobování řidičů jídlem, na to nemáme vybavení pro ty , kteří by jim to jídlo dávali. Toto zajistit, je v době epidemie velmi složité,“ řekla starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková.

O situaci jedná i vláda

Podle Jakuba Unucky, náměstka hejtmana pro dopravu, je zdlouhavou administrativu a kontroly na polských hranicích třeba řešit s polskou stranou.

Současný stav na hranicích se řeší na úrovni vlády. Podle mých informací polská vláda přislíbila okamžité řešení a kolony kamionů by se tak měly rozjet,“ řekl Unucka, který prý situaci konzultoval s krajským šéfem sdružení autodopravců ČESMAD Bohemia Lukášem Fojtíkem.

„Řidiči zatím mají zásoby potravin, problém je samozřejmě toaleta. Pokud by se kolona nerozjela po zásahu vlády, bude řešit Krizový štáb Moravskoslezského kraje,“ dodal Unucka.