Jedním z příkladů proč toto vadí, je výše příspěvku na bydlení, který se kvůli tomu, že úřad práce využívá data Českého statistického úřadu, lidem žijícím v Karviné sníží. Proč? Protože tabulkově patří do kategorie obcí s nižším počtem obyvatel. Že tím však lidem neklesají náklady na bydlení, už ale tabulkové výpočty neřeší.

Přitom právě příspěvek na bydlení propaguje vláda jako pomoc lidem, které drtí zdražování energií nebo vysoké nájmy. A dokonce na něj přidává peníze.

Jenže v Karviné (vedené oficiálně jako obec s méně než 50 tisíci obyvatel) dostane čtyřčlenná rodina s měsíčním příjmem 30 tisíc korun a výdaji 18 tisíc na bydlení 6606 korun. Přijde tak měsíčně o 2 171 korun. Karvinští jsou tak jediní z celého Česka, kteří si na příspěvku na bydlení pohoršili i přes nedávné vládní navýšení.

Město žádá o nápravu. Zatím neúspěšně

Představitelé karvinského magistrátu se stanovením takovýchto hranic nesouhlasí. „Přijde mi to velmi nefér, že se bere v potaz pouze počet obyvatel a nikoli faktická cena nájmů a energií. Je přece jedno, zda je to malá obec či velké město, všude elektřina stojí přibližně stejně. V Praze je nájem samozřejmě vyšší, než třeba v Karviné, ale toto je pro mě důležitý ukazatel,“ řekl Miroslav Hajdušík, náměstek karvinského primátora pro sociální oblast.

Primátor Karviné Jan Wolf už v této záležitosti oslovil ministerstvo práce a sociálních věcí i ministerstvo vnitra. „O nápravu jsem požádal také premiéra Petra Fialu,“ sdělil Wolf.

Jenže z ministerstva sociálních věcí přišla pro město neuspokojivá odpověď. „Napsali nám, že už několik let se drží tohoto výpočtu. Načež jim pan primátor napsal znovu, že na tom trváme, protože kvůli akceptaci špatných údajů na to doplácejí senioři nebo třeba matky samoživitelky. Není to vyloženě tak, že doplatek čerpá někdo, kdo nepracuje, ale že snížením jsou postiženi i lidé, kteří mají vysoké výdaje za bydlení, což se týká to převážně těch, kdo bydlí v nájmu,“ popsal náměstek Hajdušík.

Primátor Jan Wolf dále připomíná, že údaje, kterými se řídí ČSÚ, mají dopad i na rozpočet města. „Nepřesné údaje jsou využity pro výpočet přídělu z rozpočtového určení daní či přídělu z příspěvku na výkon přenesené působnosti z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR. Součtově jde o desítky miliónů korun,“ dodal primátor Wolf.

Normativ je zkostnatělý

Jak uvedl server Seznamzpravy.cz, za pravdu dává vedení Karviné i Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni, člen pracovní skupiny ministerstva práce a sociálních věcí k problematice bydlení. „U normativů existují dvě velmi chybné disproporce. Jednou je odstupňování příspěvku na bydlení podle velikosti sídla a druhou dělení podle počtu členů domácnosti, které reálně neodpovídá nákladům takové rodiny,“ vysvětluje Seznam Zprávám.

Výpočet příspěvku je tak podle něj zastaralý. Donedávna náklady tvořilo hlavně nájemné, nyní jsou to energie. A ty nerostou podle velikosti obce, ale plošně. Že je výpočet příspěvku je zkostnatělý, si uvědomuje i ministr práce a sociálních věci Marian Jurečka a jeho úřad prý už pracuje na úpravě.