Zranění lehčího charakteru si vyžádala kolize autobusu a osobního vozu v úterý odpoledne v Havířově na Dlouhé třídě. Policie nyní šetří, kdo je vinen.

Zraněni byli čtyři lidé v autobuse, jehož řidič musel prudce zabrzdit, když osobní vůz před ním náhle přibrzdil. Autobus přitom vyjížděl ze zastávky. Při manévru došlo ke střetu přední části autobusu se zadkem osobního vozidla. Policisté teď vyšetřují, jestli řidič náhodou nezabrzdil před autobusem schválně proto, že ho autobus při vyjíždění ze zastávky omezil.

Nehoda se stala v úterý odpoledne v centru Havířova, když autobus vyjížděl ze zastávky a osobní auto se mu mělo vyhýbat z pravého do levého pruhu. Šofér autobusu na manévr řidiče Škody Octavia nestačil zareagovat a přední částí narazil do zadní části osobního auta.

„Kolize mezi autobusem a osobním vozidlem byla ohlášena ve 13.40 hodin. Řidič autobusu (43 let) vyjížděl zrovna ze zastávky, když za ním jedoucí 40letý řidič Škody Octavia měl v reakci na tento manévr přejet z pravého jízdního pruhu do levého a následně se zařadit zpátky do pravého pruhu před autobus. Následně došlo ke kolizi obou vozidel a zranění cestujících v autobuse. Čtyři lidé utrpěli lehčí zranění a byli převezeni do nemocnice. Jedná se o dvanáctiletého chlapce, dvě ženy ve věku 44 a 46 let a 77letého seniora,“ přibližoval mluvčí policie René Černohorský.

Co myslíte, kdo dostane černého Petra? Hasiči jeli s majáky, auto mělo zelenou

Dodal, že policisté u obou řidičů dechovými zkouškami vyloučili jízdu pod vlivem alkoholu. Dále však zjišťují způsob jízdy obou vozidel a průběh nehodového děje. Pomoci jim k tomu má kamera umístěná v autobuse i svědectví cestujících v autobuse.

„Pomoci by mohli i případní svědci, kteří šli kolem, nebo řidiči, kteří projížděli místem kolize a disponují záznamem z palubních kamer svých vozidel. Za každou informaci budeme rádi,“ doplnil René Černohorský.