Už to začalo! Na velký kruhový objezd vyjeli ve středu vpodvečer silničáři s technikou a začali škrábat asfaltový povrch, který během čtyř dnů vymění za nový. Jak to ve středu večer v Havířově vypadalo?

Havířov, začala oprava povrchu velkého kruhovéh oobjezdu. | Video: Deník/Tomáš Januszek

Nadšení řidičů bylo samozřejmě na bodě mrazu. Ti, kteří mezi šestou a osmou večerní stáli před Havířovem ve zhruba dvoukilometrové koloně, která se táhla až k pneuservisu K+K v Šenově, se museli obrnit pořádnou trpělivostí.

Na rondelu jsou stabilně dvě čety, které obsluhují techniku, třetí řeší úseky, kde se nedá sundávat asfalt strojově. Provoz řídí pracovníci stavby, kteří regulují dopravu zejména na příjezdu od Ostravy.

Práce a s nimi spojené dopravní omezení na rondelu budou řidiče provázet každý den, a to až do neděle. Začíná se vždy zhruba v 17 hodin a pohyb lidí a techniky tam bude od šesté večerní do 5. hodiny ranní druhého dne.

Jak řekl mluvčí ŘSD Miroslav Mazal, postup prací včetně načasování uzavírek odpovídá vytíženosti kruhového objezdu: „Během denních dopravních špiček bude křižovatka plynule průjezdná a technika s obsluhou se vždy vrátí zpět do akce v pozdějších hodinách.“

Obdobný režim bude na velkém rondelu platit i během víkendu 18. a 19. listopadu. To by už silničáři měli pokládat nový asfalt. Uzavírka by měla v Havířově skončit v pondělí 20. listopadu v 5 hodin ráno.

Komplikací je rovněž nemožnost odbočení ze silnice I/11 (Ostravská) ve směru od Ostravy na silnici směrem na Šumbark k terminálu kontejnerové přepravy. Objížďka povede přes Šenov.