V období 2017 až 2021 měl Moravskoslezský kraj ve sněmovně dva poslance z KSČM – Leo Luzara a Daniela Pawlase, bývalého primátora Havířova. Oba sice kandidovali, jenže…

„Je to pro nás obrovské zklamáni, počítali jsme, že se tam dostaneme,“ říká předsedkyně okresního výboru KSČM Karviná Jana Pohludková.

Dodává, že tento volební výsledek jistě přinese jednání na úrovni strany a poukázání na důvodu volebního neúspěchu. „Určitě se nerozpadneme. Nevzdáváme se a budeme chtít výsledek napravit,“ dodává Pohludková.

Pro šéfa karvinských komunistů a náměstka karvinského primátora Miroslava Hajdušíka je volební výsledek jeho strany velkým zklamáním. „Mrzí mě to. Vůbec si nedovolím odhadnout, co to udělá se situací naší strany ve městě. Není ale všem dnům konec, budeme pokračovat v práci s vizí, že tento výsledek v budoucnu napravíme,“ říká odhodlaně Miroslav Hajdušík.