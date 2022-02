Koncertní sál pro tisíc lidí totiž vyšel na v Česku těžko uvěřitelnou sumu ani ne půl miliardy korun, přesněji řečeno 80 milionů zlotých, tedy asi 450 milionů korun.

Koncertní síň Cavatina Hall, 11. února 2022 v Bielsko-Biala (Polsko).Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Sál je tu menší, než bude v Ostravě, ale designem zajímavý,“ řekl Deníku přímo v Cavatina Hall ředitel JFO Jan Žemla.

Premiérově už totiž minulý týden v pátek polský hlavní sál rozezvučely tóny Sibeliova houslového koncertu d-moll a symfonické básně Francesca da Rimini Petra Iljiče Čajkovského. Prvním souborem, který tam vystupoval, byla Janáčkova filharmonie Ostrava, pro níž se primárně má ostravská síň stavět, s hostující ruskou houslistkou Alenou Baeva.

Letos by měla začít stavba obdobného sálu v Brně, který však bude větší, šestipodlažní budova a třípatrové podzemní parkoviště dotvoří zázemí sálu pro 1200 lidí. Výstavba Janáčkova kulturního centra za dvě miliardy korun má začít v létě, hotová má být do konce roku 2024.

Vizualizace Janáčkova kulturního centra v Brně:

Za předpokladu, že stejně jako v Ostravě stát pod novou vládou dostojí svým závazkům a prostřednictvím ministerstva kultury přispěje 700 miliony korun. Sto milionů má poslat Jihomoravský kraj, zbytek zaplatí město a Brněnské komunikace, které už postavily garáže.

Největší ambice má Ostrava

V těsném závěsu za Brnem by měla být Ostrava, která celý projekt pojala nejvelkolepěji – jako přístavbu stávajícího domu kultury ve tvaru futuristického houslového pouzdra. Vybrala si totiž návrh uznávaného amerického architekta Stevena Holla a i s rekonstrukcí samotného kulturáku a projekčními náklady za síň podle aktuálních odhadů zaplatí 2,9 miliardy korun, tedy více než pětkrát víc než Poláci a o téměř miliardu víc než Brňané.

S rekonstrukcí domu kultury, leč bez parkovacího zázemí, které v podobě nedalekého parkovacího domu spolkne dalších 500 milionů.

Vizualizace velkoncertní síně v Ostravě a model:

Podle ostravského primátora Tomáše Macury tím Ostrava v roce 2025 získá bezkonkurenční zázemí, do něhož se budou sjíždět soubory z daleka. Zastupitelům opakovaně přislíbil, že stavba nezačne, dokud peníze od státu nebudou jisté, začít by se přitom mělo – primárně na rekonstrukci kulturního domu – rovněž už letos.

„S oběma pány ministry – Baxou (kultura) i Stanjurou (finance) jsem jednal a potvrdili mi, že jsou připraveni nejen za sebe, ale za celou vládu podpořit projekt koncertního sálu v Ostravě, a to jako součást čtyř nejvýznamnějších kulturních projektů v republice,“ sdělil při pravidelné informovanosti o projektu primátor na středečním zasedání zastupitelstva města.

Klíčová jednání

Od roku 2023 by se podle něj měla adekvátně navýšit patřičná část rozpočtu ministerstva kultury. „O externí zdroje financování ostatně žádáme až od roku 2023, takže to není komplikace. Aktuální dohoda je taková, že jednání o financování poběží souběžně s přípravou státního rozpočtu pro rok 2023, tedy od dubna,“ informoval primátor, podle něhož by ve stejném měsíci měl být znám i termín uzavření dotační smlouvy s Moravskoslezským krajem. Stát se v memorandu zavázal přispět 600 miliony, Moravskoslezský kraj 300 miliony. Zbytek Ostrava pokryje z našetřených úspor a úvěru.

A přestože v Ostravě nepanuje jednotný souhlas v tom, že město síň potřebuje, když se o tom ve středu na zastupitelstvu opět hlasovalo, zastupitelé stavbu podpořili. Respektive se hlasovalo o tom, kdo je pro pozastavení projektu výstavby koncertního sálu a zahájení přípravy projektu městské teplárny. Pro bylo jen sedm z padesáti zastupitelů.

A tak to vypadá, že obrovský kulturní výběr ve třech městech ve vzájemné dojezdové vzdálenosti je zase o kousek blíž. Příznivce vážné hudby v takovém případě čekají skutečně zlaté časy.

Cavatina Hall: nejmodernější koncertní síň v Polsku

Ve fádní zástavbě z druhé poloviny 20. století je ten objekt opravdu nepřehlédnutelný. Moderní pětipodlažní kancelářská budova ze skla a oceli, z níž do boku vystupuje polokruhový objekt futuristického tvaru přikrytý skleněnou střechou ve tvaru ulity. Vítejte v Cavatina Hall, nejmodernější koncertní hale v Polsku.

Koncertní síň Cavatina Hall, 11. února 2022 v Bielsko-Biala (Polsko).Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Ještě odpoledne před pátečním koncertem se před halou, ale i uvnitř pohybovala spousta dělníků a techniky. Před vchodem bagr, prostor před vchodem se vysypával štěrkem, přes skleněnou fasádu bylo vidět lešení. Pracovalo se do poslední chvíle, aby všechno bylo jak má. A dvě hodiny před koncertem, ve chvílích, kdy v sále probíhala generální zkouška, to také tak bylo.

Jeden z hudebníků, který pohlédl do sálu, poznamenal, že vypadá jako ze Star Treku. A určitě nepřeháněl. Moderní sál pro tisícovku posluchačů vypadá velmi nadčasově, a jak prozradil ředitel Cavatina Hall Marcin Smolik, stavba je unikátní nejen v Polsku, ale v celé této části Evropy. A to nejen díky svému futuristickém zevnějšku, nebo tím, že je hrazená ze soukromých peněz, ale i zvukovým vybavením, díky kterému posluchač na kterémkoli místě v sále slyší vše a naprosto stejně.

Ultramoderní sál i zvuk

„Takové ozvučení na stabilním místě je naprosté unikum. Imerzivní neboli hyperrealistický zvuk se dá přirovnat k domácímu kinu. Takovou zvukovou aparaturu si vozí na šňůry takové hudební hvězdy jako Rolling Stones nebo Scorpions. Je to systém velmi vyspělý a také drahý,“ prozradil Marcin Smolik.

Kromě výtečné akustiky, pod kterou je podepsaní firma L-Acoustics, má Cavatina Hall také skvělý světelný park, plátno o velikosti 8 krát 6 metrů a projektor v rozlišení 8K.

Koncertní síň Cavatina Hall, 11. února 2022 v Bielsko-Biala (Polsko). Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) zkouší před koncertem.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Díky tomuto skvělému vybavení můžeme pořádat nejen koncerty vážné hudby, ale jakékoli, popové, jazzové a další,“ říká manažer marketingu Jarosław Ciołek.

Cavatina Hall je součástí kancelářské budovy, kde sídlí také vedení developerské firmy Cavatina, největší svého druhu v Polsku. I proto koncertní síň právě v Bielsku-Bialej. Stavěla se rok a půl a přišla na 80 milionů zlotých, tedy skoro půl miliardy korun.

V Polsku o kulturu pečují

Prohlédnout si ultramoderní hudební halu přijel také ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Žemla. „Vypadá to fantasticky, moc se mi tu líbí,“ řekl Deníku. Podle něj je super, že se v Polsku o kulturu takto pečuje, že se staví takovéhoto sály. „To v Česku zatím není, trochu jsme zaspali. Ale pracuje na tom Brno i Ostrava,“ dodává ředitel Janáčkovy filharmonie.

Prozradil také, že s Cavatina Hall navázala ostravská filharmonie kontakt už před více než rokem. „Cavatina Hall nemá vlastní orchestr, takže si myslím, že by tu Janáčkova filharmonie mohla fungovat jako rezidenční orchestr. Sál je tu menší, než bude v Ostravě, ale designem zajímavý. Dnes tu poprvé zní hudba, a jsem rád, že díky hudebníkům Janáčkovy filharmonie Ostrava. Mám z toho velkou radost,“ dodal Jan Žemla.