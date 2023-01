Vzhledem k tomu, že fakulta čekala na souhlasné stanovisko několik měsíců, musí nyní spis aktualizovat a doplnit ho o další nová jména stomatologů, kteří se budou věnovat výuce studentů a zároveň vědecké práci. V nejbližších týdnech pak navržené úpravy projdou znovu Radou pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity a následně akreditační spis zamíří k Národnímu akreditačnímu úřadu, který o udělení akreditace rozhodne.

Pokud se lékařské fakultě akreditaci podaří získat, mohlo by na ní nový obor začít studovat už od letošního září prvních dvacet studentů. Zázemí pro ně fakulta připravuje už delší dobu.

„Aktuálně dokončujeme prostory, ve kterých by měla výuka probíhat. V nich se nachází výukové trenažéry a další přístroje nezbytné pro vyučování budoucích stomatologů. Máme za sebou taky desítky úspěšných výběrových řízení na pozice lektorů a asistentů, kteří jsou připraveni do výukového procesu na naší fakultě v případě získání akreditace nastoupit. Na základě čerstvého souhlasu ministerstva zdravotnictví zahájíme s některými z nich jednání o možném nástupu už v nejbližších dnech,“ dodává děkan Rastislav Maďar s tím, že ho souhlasné stanovisko ministerstva nesmírně těší.

O tom, že je výchova vlastních absolventů stomatologie ve zdejším regionu velmi potřebná podle něj svědčí i fakt, že se do výběrových řízení na praktickou výuku přihlásily desítky stomatologů z praxe, kteří s ní chtějí aktivně pomoci. „Paralelně probíhají rekonstrukční práce a nákupy i ve Fakultní nemocnici Ostrava, kde vznikají nové stomatologické ordinace a připravuje se laboratorní zázemí nezbytné k praktické výuce studentů,“ doplňuje Rastislav Maďar.

Vzhledem k tomu, že je výuka zubního lékařství mimořádně finančně náročná, neobešla by se fakulta při zřízení nového studijního programu bez finanční podpory kraje a města. „Problém s nedostatkem zubařů trápí nejen náš region, je to celorepublikové téma. Věřím, že se Ostravské univerzitě podaří získat potřebnou akreditaci. Stávající situace, kdy spousta lidí nemá vlastního zubaře a své potíže musí řešit pouze na zubní pohotovosti, je totiž neudržitelná. Zubní lékařství na Ostravské univerzitě musí disponovat špičkovým vybavením a zázemím odpovídajícím vybavení nejmodernějších zdravotnických zařízení. Proto společně s městem Ostrava nový obor finančně podpoříme,“ uvedl už dříve hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodal, že kraj Ostravské univerzitě přispěl částkou 14,3 milionu korun.

Stejnou částkou projekt podpořilo ze svého rozpočtu také statutární město Ostrava. „Jsme si dobře vědomi, že se jedná o personálně, finančně i organizačně velmi složitý projekt, a práce, kterou tým lékařské fakulty dosud odvedl na jeho přípravě, zaslouží poklonu. Z finančních zdrojů města budou v tomto případě mimo jiné pořízeny dentální simulátory, cvičné zubní soupravy, rentgeny a další vybavení,“ uvedl před časem primátor Ostravy Tomáš Macura.

Celkové náklady na vybudování základního zázemí a přípravu výuky jsou odhadovány na více než 40 milionů korun. S ohledem na finanční náročnost je projekt rozdělen do tří let. To, že ministerstvo zdravotnictví dá lékařské fakultě souhlasné stanovisko k výkonu povolání v oboru stomatologie, naznačil v polovině října ministr zdravotnictví Vlastimil Válek během slavnostního otevření jejího nového simulačního centra. Novou cvičnou nemocnici za více než čtvrt miliardy korun si přijel osobně prohlédnout. Ministr ocenil nejen nové výukové prostory se špičkovými simulátory a nejnovější přístrojovou technologií, ale i plány fakulty do budoucna a její dynamický rozvoj, kterým si v posledních dvou letech prochází.