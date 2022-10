„Za sebe jsem nezaznamenal negativní reakce, nikdo nám nevolal na úřad, nestěžoval si. Lidi to asi vzali tak, jak to je, přizpůsobili se a začali nakupovat jinde,“ uvedl hnojnický starosta Miroslav Molin. Jeho sousedé, jak poznamenal, stejně většinou jezdí pracovat do okolních měst. Zásobují se v tamních velkých supermarketech. A ty bývají oproti vesnicím i levnější.

„Chápeme, že firma vyřešila své problémy. I když to někteří v obci nemusí brát zrovna pozitivně. Ale máme tady COOP modernější a novější, který by ji mohl ty režie v dnešní době stlačit dolů,“ nechali se slyšet hnojničtí. Místní tvrdili, že by jim měla vystačit jedna taková prodejna, navíc zmínili i obchůdek menšího řetězce, který mají na dohled od centra. Jakožto i večerku.

„Dům číslo 125 v Hnojníku ponecháme v našem majetku, chceme ho nabídnout k nájmu tak, aby nám to vyhovovalo. Samozřejmě by tam mohl být zase obchod, ale s čímkoliv jiným, nežli potravinami,“ vzkázal Marko Ratveiský, generální ředitel COOP Beskydy. S tím, že společnost se postarala o kolegy, kteří ztratili v Hnojníku (a též v jiných obcích) své pracovní pozice.

K 13. 10. 2022 bude ukončena činnost prodejny! Toto upozornění vylepili zástupci vedení COOP na vstup do pobočky na „spodním“ konci Raškovic ve směru Skalice a Frýdek-Místek. Druhý obchod sice toto družstvo ponechalo uprostřed vsi u kapličky a třetí asi o kilometr dále už na Pražmě, nicméně místní na ukončení provozu toho jejich nejbližšího docela nadávali.

„Nepomohlo ani to, že obec nabídla provozovateli uhrazení rozdílu v cenách energií. Jejich navýšení bylo poslední kapkou,“ popisoval raškovický starosta Jiří Blahuta. Poukázal na to, že dále na západ jsou obchody až ve Starém Městě u Frýdku-Místku. A také na fakt, že v současné době bude pro nového nájemce rozjezd podnikání s nejvyšší pravděpodobností obtížný.

„Škoda! Vždyť tu chodívají nakupovat naši klienti, co se autem už sami nikam nedostanou. A my samozřejmě taky, hlavně svačinky,“ prohlásila pracovnice z Adámkovy vily. V ní získaly ubytování na čtyři desítky seniorů, kteří již nemohou stáří důstojně prožít doma. Ke klientele pobočky COOP stojící naproti přes cestu patřil rovněž personál zařízení, dalších patnáct lidí.

„Zde si dokážeme představit přednostně právě prodejnu potravin,“ podotkl k adrese Raškovice 206 generální ředitel COOP Beskydy. Spotřební družstvo oznámilo, že zrušilo nebo v nejbližší době zruší čtyři až pět prodejen i na Karvinsku či Českotěšínsku. Tyto objekty, jak Ratveiský doplnil, budou opět nabídnuty k nájmu živnostníkům, kteří by projevili zájem v nich podnikat.