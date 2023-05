Lidé žijící v městských bytech v Havířově si připlatí za nájemné. A to pořádně. Městští radní schválili zvýšení nájemného u nových smluv na dobu určitou o padesát a více procent. U smluv na dobu neurčitou přestává od 1. července platit dosud poskytovaná sleva 10 korun za metr čtvereční a nájemné tedy bude činit 85 korun za metr čtvereční.

Domy v majetku Městské realitní agentury Havířov (MRA). | Foto: Eva Pavlišová

Nově tak stojí metr čtvereční v centru města a v části Podlesí 140 korun. Na sídlišti Šumbark a v bytech v Prostřední Suché zaplatí nájemník nově za metr čtvereční plochy 100 korun. Jinou cenu dostane nájemník, kterému se bude smlouva na dobu určitou prodlužovat v letošním roce, a jinou ten, komu se prodlouží v roce 2024.

Město argumentuje tím, poslední úprava nájemného v městských bytech byla provedena naposledy v roce 2019 a je tedy nezbytné reagovat na ekonomický vývoj posledních čtyř let.

Kauza MRA Havířov: vyšetřování pokračuje, stíháno je několik osob

„V případě nákladů spojených s opravami a investicemi do městských bytů je významný především růst cen stavebních prací, kdy bez adekvátní úpravy nájemného by výnos z nájemného v dalším období nepokrýval ani náklady na údržbu bytového fondu. I nadále máme v plánu zachovat vysoký standard městských bytů,“ tlumočila reakci vedení města jeho mluvčí Rosalie Seidl Pokorná.

Proč v městských částech Šumbark a Prostřední Suchá zaplatí lide za byt méně? „To proto, že v těchto lokalitách je zájem o byty tradičně nižší a nižší hladinu nájemného v těchto částech uplatňují též konkurenční subjekty. Výše základních sazeb nájemného byla stanovena s přihlédnutím k tržní výši nájemného uplatňovaného ve srovnatelných lokalitách konkurenčními subjekty,“ říká mluvčí města.

Lidé: Mladí z Havířova utečou

Na informaci o zvýšení nájemného už reagují i lidé na sociálních sítích. „Když k havířovským nájmům připočtete měsíční náklady na dopravu do práce - Ostrava, Karviná, tak to nájemní bydlení začíná být dražší než srovnatelné lokality v krajském městě,“ napsal například Petr Mohyla.

Další diskutující zase upozorňují na to, že vysoké nájemné odradí od bydlení v Havířově mladé lidi. „S takovou vám uteče i ten zbytek mladých rodin, co tu ještě zůstal.“

S tím souhlasí například i opoziční zastupitelka Darja Škutová (Havířov sobě). „Tak razantní zvýšení nájemného nakonec způsobí, že se mladí lidé po vysoké škole do Havířova nebudou vracet. Od vedení města posloucháme, jak budeme podporovat mladé rodiny, třeba právě startovacími byty s výhodným nájemným, ale každý krok, který vedení města udělá, je úplně opačný, než jak se deklaruje,“ říká Darja Škutová.

Karvinský hřbitov bude pod dohledem. Městská policie tam nainstaluje kamery

Dodává, že i zastupitelé sdružení Havířov sobě si uvědomují že je třeba upravit výši nájemného, protože ta současná byla dlouhodobě neudržitelná. „Chápeme, že je třeba zateplovat, měnit okna, opravovat výtahy, což se skutečně děje a jsme za to rádi a oceňujeme to. Ovšem zvýšit nájemné skoro až dvojnásobně, to je s odpuštěním prasárna,“ dodává Škutová.

Zastupitelé za SPD jsou vzhledem k současné vysoké inflaci a velké drahotě zásadně proti jakémukoli zvyšování cen nájemného pro občany. "Zároveň nesouhlasíme s téměř stoprocentním nárůstem cen nájmů za metr čtverečný u nových smluv oproti stávajícím sjednaným smlouvám. Toto zvýšení znemožní hlavně mladým rodinám pořídit si nájemní bydlení," říká Veronika Turská, šéfka SPD v Havířově.

Deník požádal o reakci na zvyšování nájemného v havířovských bytech i další zastupitele. Do úterního večera ale na e-mail nikdo jiný nereagoval.

Dokument z Rady města Havířova, kde se píše o nových cenách za nájemné v obecních bytech v Havířově.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

V MRA zasahovala policie

O městské byty v Havířově se stará městem zřízená Městská realitní agentura Havířov (MRA). Podnik, který není u nájemníků příliš oblíbený, navíc v minulých dnech navštívili policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Udělali si kopie některých dokumentů a pozvali si k podání vysvětlení jednatele současného i minulého a některé zaměstnance. Podle informací z havířovského státního zastupitelství má policie podezření na manipulování s veřejnými zakázkami a v případu obvinila několik lidí, dokonce i ze zvlášť závažných zločinů. Vyšetřování však dosud není uzavřeno.