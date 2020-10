Poloprázdné je přirozeně také parkoviště před OC a také přilehlým retailovým nákupním parkem. Otevřeno mají samozřejmě prodejny s potravinami a drogistickým zbožím, lékárna, trafika, směnárna, květinářství, sázková kancelář, prodejna domácích potřeb, stánky a prodejny mobilních operátorů. Obchody s oblečením a obuví jsou zavřené.

„Jak to berou obchodníci? Špatně, samozřejmě. Začala jim podzimní a předvánoční sezona, připravili nové kolekce a najednou museli zavřít. Navíc takto narychlo, s tím nikdo nepočítal,“ říká Monika Poledníková, manažerka OC Korso Karviná. Jak se bude situace vyvíjet a kdy se obchody znovu otevřou, nikdo teď neví. Obchodníci se budou snažit snížit ztráty pomocí programu COVID - Nájemné, které pro ně připravila vláda.

Podobně jsou na tom velká obchodní centra i jinde v regionu. Pokud byste nyní zavítali do toho opavského, konkrétně do OC Breda&Weinstein, čeká vás uzavřených hned pětašedesát obchodů. To je sedmdesát procent všech nájemců OC. Výjimku mají jen některé prodejny, otevřen je proto třeba supermarket Albert, drogerie, výdejní okénka s občerstvením ve vrchním patře OC, lékárna, obchod s krmivem a chovatelskými potřebami, květinářství, trafika, prodejny domácích potřeb nebo banky.

Breda je přístupná od 9 do 19 hodin, až na zmíněný Albert, který otevírá už v 7 hodin. Návštěvníci samozřejmě musí dodržovat hygienická opatření.