Moravskoslezský kraj, který je zřizovatelem sedmi nemocnic napříč regionem, proto plánuje zřídit ve všech svých nemocnicích oddělení, kde bude možné umisťovat infekční pacienty.

„Upozorňovali jsme, že není dobře, když se v nemocnicích ruší infekční oddělení. A koronavirová krize to potvrdila,“ říká Petr Kümpel, primář infekčního oddělení v Opavě a místopředseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP.

Aktuálně jsou v kraji tři infekční oddělení a to ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě, ve Slezské nemocnici v Opavě a v Havířově. Dohromady 146 lůžek. Kvůli velkému množství pacientů nakažených nemocí Covid-19 byla v minulých týdnech zřízena provizorní infekční oddělení v nemocnicích ve Frýdku-Místku (26 lůžek) a v Nemocnici Karviná-Ráj (15 lůžek), kde ještě před pár lety býval infekční pavilon.

A v blízké budoucnosti měl opět fungovat. Zřizovatel chce mít infekční pavilony ve všech sedmi svých nemocnicích (Bílovec, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Krnov, Opava a Třinec).

Mluvčí nemocnice v Karviné-Ráji Věra Murínová Deníku potvrdila, že ředitel nemocnice už předložil koncepční řešení infekčního pavilonu na Odbor zdravotnictví Moravskoslezského kraje pro zajištění péče o infekční pacienty ve spádové oblasti Karvinska, která má více než 170 tisíc obyvatel.

„Počítáme s jednou lůžkovou stanicí, která by mohla mít 20 až 25 lůžek. Nutné budou stavební úpravy stávajícího pavilonu v areálu nemocnice tak, aby splňoval veškerá kritéria pro infekční jednotku,“ řekla mluvčí nemocnice s tím, že investici, která se odhaduje na 15 až 20 milionů korun, zaplatí kraj.

Gebauer: Peníze na nová oddělení budou

Zájem kraje na zřízení stálých infekčních oddělení v krajských nemocnicích potvrdil i náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer. „Je to priorita, chtěli bychom to stihnout nejpozději do dvou let. Peníze na to seženeme. A také budoucím krajským zastupitelům doporučíme, aby tento projekt dovedli do konce,“ řekl Gebauer.

Zdůvodnil to tím, že je nutné, aby byl kraj v případě potřeby připraven izolovat ve specializovaných a stavebně oddělených pavilonech infekční pacienty.

V havířovské nemocnici, kde funguje poměrně moderní infekční pavilon, chtějí jeho kapacitu ještě rozšířit a plánují i další úpravy. „Chceme vybudovat nový vchod včetně výtahů a únikového schodiště pro pacienty s vysoce nakažlivými nemocemi. A když získáme personál, zvýšíme počet lůžek oddělení z 20 na 40,“ řekl ředitel nemocnice Norbert Schellong.

Nedostatek specializovaných lékařů

Peníze na investice, prostory a vybavení nových infekčních pavilonů je jedna věc, druhou je ale aktuální nedostatek doktorů se specializací na infekční lékařství. Například v Karviné už dva roky chybí infekční ambulance poté, co dlouholetý lékař Ivan Ďurovič odešel do důchodu. „Je to tak. Lékaři s atestací na infekční lékařství jsou nedostatkovým zbožím. Zřizování pavilonů a zajištění dostatek lékařů-specialistů na infekční choroby musí jít ruku v ruce“ připouští mluvčí karvinské nemocnice Věra Murínová.