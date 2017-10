Těžit se bude dál. Krajský soud v Ostravě schválil reorganizaci OKD

Krajský soud v Ostravě schválil reorganizační plán těžební společnosti OKD. Díky plánu by firma měla přejít do rukou státu, který ji má koupit za 80 milionů korun. Činné doly a provozní aktiva budou převedeny na společnost OKD Nástupnická.

Podle toho, jak reorganizační plán již dříve prezentoval právní zástupce OKD Petr Kuhn, by firma měla věřitele uspokojit podle hospodářských výsledků v rozmezí 0,35 až 100 procent jejich pohledávek. Podle Kuhna se firmě v prvním pololetí letošního roku mimořádně dařilo.

Reorganizační plán dlouhodobě podporovaly odbory, které si nepřály zahraničního vlastníka.

„Vedení společnosti OKD od prvopočátku vyhlášení insolvence prioritně prosazovalo a zodpovědně připravovalo reorganizační plán, který by řešil další životaschopnost těžební firmy. Proto dnešní verdikt insolvenčního soudu jednoznačně vítá,“ řekl mluvčí společnosti Ivo Čelechovský.

Hornictví však každopádně čeká útlum. Reorganizační plán obsahuje postup utlumování dolů na Karvinsku od roku 2018. Poslední důl (ČSM) by se měl zavírat v roce 2023.

O akcie OKD měla zájem britská investorská společnost Alcentra. Ta navrhovala vyhlášení konkurzu. V tom přídadě by pak následovalo ukončení činnosti a rozprodej majetku OKD. Znamenalo by to ztrátu zaměstnání pro téměř deset tisíc zaměstnanců firmy.

Britové za českou firmu údajně nabízeli 540 milionů korun, což OKD označilo za nevýhodné. Mezi věřiteli figuruje i londýnská Citibank. Desetimiliardovou pohledávku těchto věřitelů totiž insolvenční správce už dříve zamítl.

Právníci Citibank však napadli dlužníka (OKD), že při výběru strategického partnera nepostupoval poctivě, upřednostnil zájem firmy před zájmem věřitelů a nabídku, kterou předložila společnost Alcentra ignoroval.