Kramný se tento týden nyní snaží docílit povolení obnovy řízení. V porovnání s roky 2015 a 2016, kdy stanul před ostravským soudem, působí pokorněji. Většinou mlčel, když odpovídal, tak jen stručně a věcně. Na první pohled byl pohublý a mírně prošedivělý.

Odposlechy

Jednání ve čtvrtek pokračovalo výslechy svědků a přehráváním telefonátů a odposlechů. Dva z hovorů se uskutečnily v červenci 2013 krátce poté, co Kramný podle svých slov zjistil, že manželka a dcera jsou mrtvé. Po přivolání ochranky následoval telefonát na pojišťovnu do České republiky.

VIDEO: Kramný změnil vizáž. Takto u soudu v Ostravě žádal o obnovu procesu

Zadýchaný Kramný operátorce na lince pojišťovny říká: „Stala se mi taková věc. Jsem vstanul a zjistil jsem, že manželka s dcerou jsou mrtvé. Že umřely ve spánku. Co mám dělat dál? Mám u vás pojištění,“ říká otřesený Kramný.

Operátorka po chvíli volá zpátky a společně s Kramným řeší formality, jména pojištěných a podobně. S Kramným se zpočátku kvůli špatnému spojení nemůže domluvit, poté však od něj všechny potřebné údaje získá. Kramný po celou dobu trhaně dýchá a v závěru popisuje, že jim bylo večer všem špatně.

Za peníze

U soudu se přehrávaly také odposlechy pořízené na podzim 2013 po návratu Kramného do České republiky. Mimo jiné si telefonoval s bulvárním novinářem, od kterého dostal peníze za rozhovory a focení na hřbitově. Kramný se pak svému známému svěřil, že to udělal jen proto, aby měl peníze na náhrobek. „Je to na náhrobek, jinak bych to nedělal, to bych se na ně vys… Zítra musím zaplatit zálohu,“ uvedl v telefonickém hovoru.

Definitivní konec kauzy Kramný: znalci neuspěli u Ústavního soudu

Již v úterý vypovídali znalci předvolaní obhajobou. Jedním z nich byl expert z oboru patologie, podle kterého nelze jednoznačně hovořit o smrti po zásahu elektrickým proudem. K ostravským znalcům, kteří dospěli k závěru, že šlo o smrt elektrickým proudem, byl velmi kritický.

Zda soud nakonec obnovu řízení povolí, či zamítne, bude jasné až v únoru, kdy je nařízeno další jednání.