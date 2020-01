V Moravskoslezském kraji sice zvítězila alej ke Kozmickým ptačím loukám na Hlučínsku, druhá příčka ale patří známé karvinské sakurové aleji kolem třídy 17. listopadu, bronz pak březové aleji v areálu nedaleké nemocnice v Karviné-Ráji.

Alej ke Kozmickým ptačím loukám na Hlučínsku, tvořená duby a lipami, získala 383 hlasů. A pojďme se projít Karvinou. Sakurová alej získala 324 hlasů, břízy v areálu rájecké nemocnice pak obdržely 182 hlasů.

"Březová alej v areálu zahrady nemocnice v Karviné Ráji má asi 65 let. Stíní zahradní cestu, kterou projede občas sanitka, někteří zaměstnanci tudy chodí do práce, když je pěkně, procházejí se zde pacienti. Pohlcuje prach z přilehlé hlavní cesty a tlumí hluk vozidel. Skromná a nenápadná mezi ostatní zahradní zelení," napsal Ivan Ďurovič, který tuto alej do ankety přihlásil.

Také Stonava a Albrechtice

Na osmém místě v rámci kraje skončila stará hraniční kaštanová alej, která tvoří hranici mezi Albrechticemi a Stonavou. Získala pět hlasů. Prvenství v 9. ročníku ankety Alej roku míří do Středočeského kraje. Historická alej u Rakovnického potoka, kterou tvoří lípy, jilmy a javory, si získala přízeň 731 hlasujících. Nezisková organizace Arnika k vítězné aleji na jaře umístí pamětní ceduli.

"V devátém ročníku soutěžilo rekordních 96 alejí a stromořadí ze všech krajů České republiky, kterým svůj hlas poslalo více než 7,5 tisíce lidí. Jsme nadšeni, že rok od roku počet nominovaných alejí stoupá,“ říká Karolina Kostićová z Arniky.

Celkové výsledky ankety za rok 2019 na www.alejroku.cz/2019/vysledky-2019